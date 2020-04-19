Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 340 bini aştı

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler ise şunlar oldu:



"İspanya 194 bin 416, İtalya 175 bin 925, Fransa 151 bin 793, Almanya 143 bin 724, İngiltere 114 bin 217, Çin'de 82 bin 735, Türkiye 82 bin 329, İran 80 bin 868, Belçika 37 bin 183, Brezilya 36 bin 925, Rusya 36 bin 793, Kanada 33 bin 383, Hollanda 31 bin 589, İsviçre 27 bin 404, Portekiz 19 bin 685, Hindistan 16 bin 365, İrlanda 14 bin 758, Avusturya 14 bin 671, Peru 14 bin 420, İsveç 13 bin 822, İsrail 13 bin 362 ve Güney Kore 10 bin 661 ve Japonya 10 bin 296."