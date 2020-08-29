Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 25 milyona yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 24 milyon 917 bini aştı, ölü sayısı ise 842 bine yaklaştı.

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AP - Anadolu Ajansı 29.08.2020 - 11:39

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 841 bin 392 kişi öldü.



Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 917 bin 475'e çıkarken, virüs saptanan 17 milyon 302 bin 409 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 773 bin 674 aktif vaka bulunuyor.



En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 96 bin 688 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 185 bin 912 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 250 BİNİ AŞAN ÜLKELER ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:



"Brezilya (3 milyon 812 bin 605), Hindistan (3 milyon 468 bin 272), Rusya (980 bin 405), Peru (629 bin 961), Güney Afrika (620 bin 132), Kolombiya (590 bin 520), Meksika (585 bin 738), İspanya (455 bin 621), Şili (405 bin 972), Arjantin (392 bin 9), İran (369 bin 911), İngiltere (331 bin 644), Suudi Arabistan (312 bin 924), Bangladeş (306 bin 794), Pakistan (295 bin 372), Fransa (267 bin 77) , Türkiye (265 bin 515) ve İtalya (265 bin 409)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:



"Brezilya (119 bin 594), Meksika (63 bin 146), Hindistan (62 bin 750), İngiltere (41 bin 486), İtalya (35 bin 472), Fransa (30 bin 596), İspanya (29 bin 11), Peru (28 bin 471), İran (21 bin 249), Kolombiya (18 bin 767), Rusya (16 bin 914), Güney Afrika (13 bin 743) ve Şili (11 bin 132)."

RUSYA Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 941 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 985 bin 346’ya ulaştı.









Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 111 artarak 17 bin 25’e, iyileşen sayısı 5 bin 917 artarak 804 bin 383’e yükseldi.



Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25’inde semptom görülmedi.