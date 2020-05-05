Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti

ntv.com.tr 05.05.2020 - 15:07 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 21:58
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 227 bini aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 227 bin 486 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.
Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 330 artarak 25 bin 531'e yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1406 artışla 204 bin 659'a ulaştı.
Covid-19 nedeniyle 3 bin 430'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 775 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 27 gündür düşmeye devam ediyor. İyileşen kişi sayısı da 1435 artarak 52 bin 736'ya ulaştı. Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 330 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 60'a, bakımevlerinde ise 9 bin 471'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 25 bin 531 oldu.
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da corona virüs vakaları artmaya devam ediyor.
Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 46 bin 476'ya yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 900 Covid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 195 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan'da salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 571'e yükseldi.
Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde Covid-19 vaka sayısı 14 bin 541'e yükseldi, 583 kişi yaşamını yitirdi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, corona virüse karşı verdikleri mücadeleyi kazanan ülkesinin sınırlarının, Avustralya dışındaki ülkelere "uzun süre" kapalı kalacağını belirtti.
Toplantıda, Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların iki ülke arasında oluşturulacak güvenli bir bölgeden seyahat edebilmesinin ele alındığını belirten Ardern, her iki ülkenin de virüsle mücadeledeki başarısından dolayı bunun mümkün olabileceğini kaydetti.
Geçen hafta salgına karşı verdikleri savaşı kazandıklarını açıklayan ve son iki günde yeni vaka tespit edilmeyen ülkesinin sınırlarının Avustralya dışındaki ülkelere kapalı kalacağını bildiren Ardern, "Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak." ifadesini kullandı.