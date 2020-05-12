Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 300 bini geçti

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 300 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 288 bini geçti. Öte yandan, ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor. İşte dünyada corona virüs salgınına dair son gelişmeler...

ntv.com.tr 12.05.2020 - 17:11 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 19:40

Dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 300 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 300 bin 615'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 391 bin 316 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 269 bin 520 ile İspanya, 232 bin 243 ile Rusya, 226 bin 463 ile İngiltere, 219 bin 814 ile İtalya, 177 bin 423 ile Fransa, 172 bin 812 ile Almanya, 170 bin 582 ile Brezilya, 139 bin 771 ile Türkiye ve 110 bin 767 ile İran izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 919 vaka kayda geçti.

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR 

Vaka sayıları 20 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hindistan (73 bin 981), Kanada (69 bin 981), Peru (68 bin 822), Belçika (53 bin 779), Hollanda (42 bin 984), Suudi Arabistan (42 bin 925), Meksika (36 bin 327), Pakistan (32 bin 674), İsviçre (30 bin 380), Şili (31 bin 721), Ekvador (29 bin 509), Portekiz (27 bin 913), İsveç (27 bin 272), Katar (25 bin 149), Belarus (24 bin 873), Singapur (24 bin 671) ve İrlanda (23 bin 135)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 289 bin 345 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 547 bin 274 kişi iyileşti.

Halen tedavi gören 2 milyon 463 bin 996 aktif enfekte kişi bulunuyor.

ABD

ABD'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1203 artarak 82 bin 10'a yükseldi.

Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 19 bin 30 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu. Vaka sayısının bir milyon 388 bin 137 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1203 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 82 bin 10'a ulaşmış oldu. Ülke genelinde şimdiye kadar 262 bin 321 kişi ise iyileşti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, ABD'de salgın en fazla New York'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 347 bin 151 kişi salgından etkilendi, 27 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 141 bin 137 vakayla New Jersey ve 79 bin 7 vakayla Illinois takip ediyor.

RUSYA 3. SIRADA

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor. Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Covid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı üçüncü ülke oldu.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka tespit edildi. Rusya'da toplam ölü sayısı da 2 bin 116'ya yükseldi. 

İSPANYA

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede, dün 123 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 176'ya yükseldi. Buna rağmen günlük ölü sayısının son 4 gündür 200'ün altında seyretmesi dikkati çekti. İspanya'da Covid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 2 Nisan'da 950 olarak açıklanmıştı.

İTALYA

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi. Ülkede iki aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, sivil savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif corona virüs vaka sayısı 1222'lik düşüşle 81 bin 266'ya geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların sayısı ise 221 bin 216 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 bin 452’lik artışla 109 bin 39'a çıktı. Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 999 olan sayı, 952'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 673 bin 655 test yapıldı. Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya’da ise son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi.

İNGİLTERE

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 692'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 627 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 692'ye çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 43 artarak 226 bin 463 oldu.

Son 24 saatte 85 bin 293 test yapılırken, toplam test sayısı tekrarlar dahil 2 milyon 7 bin 146'ya yükseldi. Bu arada Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, parlamentoda yaptığı konuşmada, salgında 42 Londra Ulaşım İdaresi çalışanı, 10 da demiryolları personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Covid-19 nedeniyle ölen sağlık ve bakımevi çalışanlarının sayısının da 150'yi geçtiği belirtiliyor. İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.


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