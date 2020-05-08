Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyonu geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyonu geçti.. 271 binden fazla insan ölürken, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 355 bini geçti. İtalya'da ölü sayısı 243 artarak 30 bin 201 oldu.

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ntv.com.tr 08.05.2020 - 19:47





genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyonu geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 271 bin 415 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 355 bin kişi de iyileşti. Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyonu geçti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da ölü sayısı 243 artarak 30 bin 201 oldu. Ülkedeki corona virüs vaka sayısı da bin 327 artarak 217 bin 185'e yükseldi.

FRANSA'DA SON DURUM Fransa'da, yeni tip Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 230'a çıktı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998’e yükseldi. Ülkede 1 milyon 292 bin 850 kişide Covid-19 tespit edildi.

RUSYA'DA VAKA ARTIŞI DEVAM EDİYOR Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 699 kişide daha Covid-19 tespit edildi.



Böylece vaka sayısı 187 bin 859’a ulaşırken

Rusya, ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere’den sonra dünyada vaka sayısı bakımından beşinci sırada kalmayı sürdürdü.

İNGİLTERE'DE 626 ÖLÜ İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 626 artarak 31 bin 241'ye yükseldi.

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 52 BİNİ GEÇTİ Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 108 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 221 kişinin taburcu edildiği bildirildi.



Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 34 azalarak 508 olduğu bilgisi paylaşıldı.



Covid-19 görülen kişi sayısının 591 artarak 52 bin 11'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 107 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 521'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 47'si hastanelerde, yüzde 52'si ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 229 ARTTI İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artışla 26 bin 299'a çıktı.

MEKSİKA'DA 257 YENİ ÖLÜM Meksika'da yeni tip corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, basına yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 257 artarak 2 bin 961'e, vaka sayısının da 1982 artarak 29 bin 616'ya ulaştığını bildirdi.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:



"İspanya (256 bin 855), İtalya (215 bin 858), İngiltere (206 bin 715), Rusya (177 bin 160), Fransa (174 bin 791), Almanya (169 bin 430), Brezilya (135 bin 773), Türkiye (133 bin 721), İran (103 bin 135), Çin (82 bin 886), Kanada (64 bin 922), Peru (58 bin 526), Hindistan (56 bin 409), Belçika (51 bin 420), Hollanda (41 bin 774), Suudi Arabistan (33 bin 731),

Ekvador (30 bin 298), İsviçre (30 bin 126), Meksika (29 bin 616), Portekiz (26 bin 715), Pakistan (25 bin 837), İsveç (24 bin 623), Şili (24 bin 581), İrlanda (22 bin 385), Singapur (20 bin 939), Belarus (20 bin 168), Katar (18 bin 890), İsrail (16 bin 381), Birleşik Arap Emirlikleri (16 bin 240), Japonya (16 bin 189), Avusturya (15 bin 752), Polonya (15 bin 47), Romanya (14 bin 499), Ukrayna (13 bin 691), Endonezya (12 bin 776), Bangladeş (12 bin 425), Güney Kore (10 bin 822), Filipinler (10 bin 343) ve Danimarka (10 bin 83)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:



"İngiltere 30 bin 615, İtalya 29 bin 958, İspanya 26 bin 70, Fransa 25 bin 987, Brezilya 9 bin 190, Belçika 8 bin 415, Almanya 7 bin 392, İran 6 bin 486, Hollanda 5 bin 288, Çin 4 bin 633, Kanada 4 bin 408, Türkiye 3 bin 641, İsveç 3 bin 40, Meksika 2 bin 961, Hindistan 1890, İsviçre 1810, Ekvador 1654, Peru 1627, Rusya 1625, İrlanda 1403, Portekiz 1105, Endonezya 930, Romanya 888, Polonya 755, Filipinler 685, Avusturya 609, Pakistan 594, Japonya 590, Danimarka 514, Ukrayna 340, Şili 285, Güney Kore 256, İsrail 240, Suudi Arabistan 219, Bangladeş 199, Birleşik Arap Emirlikleri 165, Belarus 116, Singapur 20, Katar 12."