Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 5,5 milyonu geçti





Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 5 milyon 502 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı 346 bini aştı. Öte yandan, vaka sayısının hızla arttığı Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi.

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Anadolu Ajansı 24.05.2020 - 22:38





Yeni tip corona virüs vakası en fazla





Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 5,5 milyonu aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 502 bin 742'ye ulaştı.Yeni tip corona virüs vakası en fazla ABD 'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 686 bin 436 kişide Covid-19'a rastlandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (365 bin 213), Rusya (344 bin 481), İspanya (282 bin 852), İngiltere (259 bin 559), İtalya (229 bin 858), Fransa (182 bin 584) ve Almanya (180 bin 328) oldu.





Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Hindistan (139 bin 49), İran (135 bin 701), Peru (119 bin 959), Kanada (84 bin 699), Çin (82 bin 985), Suudi Arabistan (72 bin 560), Şili (69 bin 102), Meksika (68 bin 620), Belçika (57 bin 92) ve Pakistan (56 bin 349)."



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.



genelinde Covid-19 nedeniyle 346 bin 761 kişi hayatını kaybetti. Virüs tespit edilen 2 milyon 303 bin 369 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 852 bin 612 aktif enfekte vaka bulunuyor. Türkiye'deki vaka sayısı 156 bin 827'ye ulaştı.Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:"Hindistan (139 bin 49), İran (135 bin 701), Peru (119 bin 959), Kanada (84 bin 699), Çin (82 bin 985), Suudi Arabistan (72 bin 560), Şili (69 bin 102), Meksika (68 bin 620), Belçika (57 bin 92) ve Pakistan (56 bin 349)."Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 346 bin 761 kişi hayatını kaybetti. Virüs tespit edilen 2 milyon 303 bin 369 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 852 bin 612 aktif enfekte vaka bulunuyor.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (451 bin 702), İspanya (196 bin 958), Almanya (161 bin 200), Brezilya (149 bin 911), İtalya (140 bin 479), Türkiye (118 bin 694), Rusya (113 bin 299), İran (105 bin 801), Çin (78 bin 268) ve Fransa (64 bin 617) oldu.

BREZİLYA Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211'e ulaştı.



Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi. Karadağ'da vaka sayısı 324 olarak açıklanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kısıtlamaların gevşetildiği birçok eyalette Amerikalılar hafta sonu tatilinde sahillere akın etti.



Ülke genelindeki Müslümanlar ise "araçlarından inmeden bayramlaşma" şeklinde organize edilen etkinliklerde bir araya geldi.

İNGİLTERE İngiltere'de ölenlerin sayısı 36 bin 793'e, Covid-19 saptanan kişi sayısı da 259 bin 559'a yükseldi.



Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.







İTALYA İtalya'da ise can kaybı 32 bin 785'e, toplam vaka sayısı 229 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 140 bin 479'a yükseldi.

İSPANYA İspanya'da toplam vaka sayısı 282 bin 852'ye çıkarken, can kaybı da 28 bin 752'ye yükseldi. İyileşen kişi sayısının 196 bin 958 olarak kaydedildiği İspanya'da, günlük ölüm sayılarının bir haftadır 100'ün altında seyrettiği görüldü.







BREZİLYA Brezilya'daki vaka sayısı 5 bin 346 artışla 352 bin 744'e, can kaybı 22 bin 291'e yükseldi.

RUSYA Rusya'da, Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 344 bin 481'e, can kaybı 3 bin 541'e ulaştı. İyileşen sayısı 113 bin 299 olarak kaydedildi.



Başkent Moskova’da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleri nedeniyle sınırlı cemaatle kılındı.

KIRGIZİSTAN-KAZAKİSTAN Covid-19 tedavisi gören 70 yaşındaki eski Kırgızistan Meclis Başkanı Mukar Çolponbayev yaşamını yitirdi.



Kazakistan'da yurt dışından gelenler için uygulanan 5 günlük karantina süresi 2 güne indirildi. Bu kişilerden test sonuçları negatif çıkanlar, 12 günlük ev karantinasına gönderilecek.

AFRİKA Senegal'de 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı halen devam ederken, 26 Mayıs'a kadar şehirler arası seyahat yasağı getirildi.





Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da Covid-19 tespit edildi.





Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) Covid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.