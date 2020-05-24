Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 5,5 milyonu geçti

Anadolu Ajansı 24.05.2020 - 22:38 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 10:16
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (451 bin 702), İspanya (196 bin 958), Almanya (161 bin 200), Brezilya (149 bin 911), İtalya (140 bin 479), Türkiye (118 bin 694), Rusya (113 bin 299), İran (105 bin 801), Çin (78 bin 268) ve Fransa (64 bin 617) oldu.
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211'e ulaştı.
Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.