Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyon 172 bini geçti

VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER
ABD
'ye ilaveten vaka sayıları 20 binden fazla olan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Brezilya (499 bin 966), Rusya (405 bin 843), İspanya (286 bin 308), İngiltere (272 bin 826), İtalya (232 bin 664), Fransa
(188 bin 625), Almanya (183 bin 294), Hindistan (182 bin 490), Türkiye (163 bin 103), Peru (155 bin 671), İran (148 bin 950), Şili (94 bin 858), Kanada (90 bin 190), Meksika (87 bin 512), Suudi Arabistan (83 bin 384), Çin (83 bin 1), Pakistan (69 bin 496), Belçika (58 bin 186), Katar (55 bin 262), Hollanda (46 bin 257), Bangladeş (44 bin 608), Belarus (41 bin 658), Ekvador (38 bin 571), İsveç (37 bin 113), Singapur (34 bin 884), Birleşik Arap Emirlikleri (33 bin 896), Portekiz (32 bin 203), Güney Afrika (30 bin 967), İsviçre (30 bin 845), Kolombiya (28 bin 236), Kuveyt (26 bin 192), Endonezya (25 bin 773), İrlanda (24 bin 929), Ukrayna (23 bin 677), Polonya (23 bin 571) ve Mısır (23 bin 449)."