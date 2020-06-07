Corona virüste son durum: Dünyada vaka sayısı 7 milyona yaklaştı

Anadolu Ajansı 07.06.2020 - 11:11
Çin'in Hubey eyaletine bağlı wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 982 bin 965’e ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 402 bin 273 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 413 bin 444 kişi iyileşti.
Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 167 bin 248 aktif enfekte vaka bulunuyor.
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 988 bin 545 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 112 bin 96 kişi yaşamını yitirdi.
Yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaştı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 341 artarak 13 bin 511'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 593 artışla 113 bin 619'a ulaştı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Özbekistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası sayısı 117 artışla 4 bin 181'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede halen 896 kişinin tedavisinin sürdüğü, 11 hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Ülkede salgının tespit edildiği ilk günden bu yana toplam 438 bin 602 kişinin karantinaya alındığı, bu kişilerden 394 bin 310'unun karantinadan çıkarıldığı belirtilen açıklamada, halen 44 bin 292 kişinin karantinada tutulduğu vurgulandı.
Şimdiye kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, Covid-19 kaynaklı 17 ölüm yaşanırken, virüs tespit edilen 3 bin 268 hasta da iyileşti.
İlk vakanın 15 Mart'ta tespit edildiği Özbekistan'da, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm 27 Mart'ta yaşanmıştı.
İsveç'te yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle 4 bin 656'ya çıktı.
Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 656'ya çıktı.
Ülkede vaka sayısı da 43 bin 887'ye yükseldi.
Salgında 24 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Afrika genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı.
Covid-19 vakası görülen ülke ve bölgelerdeki verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtasında virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 59'a, vaka sayısı 185 bin 288'e ulaştı.
Kıtada hastalığa yakalanan 83 bin 163 kişi de sağlığına kavuştu.
Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1198 ölümle kıtanın kuzeyindeki Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 952 ile Güney Afrika, 698 ile Cezayir, 347 ile Sudan ve 333 ile Nijerya izledi.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise "Güney Afrika (45 bin 973), Mısır (32 bin 612), Nijerya (11 bin 844), Cezayir (10 bin 50)" şeklinde sıralandı.
Mısır'da, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan 32 kişi daha yaşamını yitirdi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 32 kişinin daha vefat ettiği ve toplam can kaybının 1198'e yükseldiği kaydedildi.
Ülkede 1497 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 32 bin 612'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 538 olduğu bildirildi.
Açıklamada, en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina kentlerinde görüldüğü ifade edildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5’i yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Şaanşi eyaletinde 2, Fucien, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde birer vaka saptanırken, bir vaka da Tiencin’de görüldü.
Toplam vaka sayısının 83 bin 36’ya çıktığı ülkede, yeni can kaybı bildirilmedi.
Çin’de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 57 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Başkent Seul’de 27, Incheon’da 6, Daegu ve Ulsan kentlerinde birer vaka görülürken, Gyeonggi, eyaletinde 19, Chung-buk eyaletinde ise bir vaka saptandı.
Kalan 2 vakanın sınır geçişlerinde saptandığı aktarılan ülkede, yeni can kaybı bildirilmedi.
Toplam Covid-19 vaka sayısının 11 bin 776’ya çıktığı Güney Kore’de bugüne kadar 273 kişi hayatını kaybetti.