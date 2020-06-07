Corona virüste son durum: Dünyada vaka sayısı 7 milyona yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 982 bin 965’e ulaştı.  Dünya genelinde virüs nedeniyle 402 bin 273 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 07.06.2020 - 11:11

Çin'in Hubey eyaletine bağlı wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 982 bin 965’e ulaştı. 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 402 bin 273 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 413 bin 444 kişi iyileşti. 

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 167 bin 248 aktif enfekte vaka bulunuyor.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE 

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 988 bin 545 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 112 bin 96 kişi yaşamını yitirdi. 

RUSYA

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 467 bin 673'e, ölü sayısı 5 bin 859’a yükseldi. Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 467 bin 673'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 134 artarak 5 bin 859’a, iyileşen sayısı 5 bin 343 artarak 226 bin 731'e çıktı. Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 2’de kalırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1956 artarak 195 bin 17’ye, ölü sayısı 55 artarak 2 bin 919’a çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin 846 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

24 SAATTE BREZİLYA'DA 904, MEKSİKA'DA 341 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükseldi. 

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaştı.

MEKSİKA'DA 340 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 341 artarak 13 bin 511'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 593 artışla 113 bin 619'a ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

ÖZBEKİSTAN’DA VAKA SAYISI 4 BİN 181’E ÇIKTI

Özbekistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası sayısı 117 artışla 4 bin 181'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede halen 896 kişinin tedavisinin sürdüğü, 11 hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Ülkede salgının tespit edildiği ilk günden bu yana toplam 438 bin 602 kişinin karantinaya alındığı, bu kişilerden 394 bin 310'unun karantinadan çıkarıldığı belirtilen açıklamada, halen 44 bin 292 kişinin karantinada tutulduğu vurgulandı.

Şimdiye kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, Covid-19 kaynaklı 17 ölüm yaşanırken, virüs tespit edilen 3 bin 268 hasta da iyileşti.

İlk vakanın 15 Mart'ta tespit edildiği Özbekistan'da, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm 27 Mart'ta yaşanmıştı.

İSVEÇ'TE ÖLENLERİN SAYISI 4 BİN 656'YA YÜKSELDİ

İsveç'te yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle 4 bin 656'ya çıktı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 656'ya çıktı. 

Ülkede vaka sayısı da 43 bin 887'ye yükseldi.

Salgında 24 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

AFRİKA'DA ÖLENLERİN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Afrika genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı.

Covid-19 vakası görülen ülke ve bölgelerdeki verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtasında virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 59'a, vaka sayısı 185 bin 288'e ulaştı.

Kıtada hastalığa yakalanan 83 bin 163 kişi de sağlığına kavuştu.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1198 ölümle kıtanın kuzeyindeki Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 952 ile Güney Afrika, 698 ile Cezayir, 347 ile Sudan ve 333 ile Nijerya izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise "Güney Afrika (45 bin 973), Mısır (32 bin 612), Nijerya (11 bin 844), Cezayir (10 bin 50)" şeklinde sıralandı.

MISIR'DA CAN KAYBI 1198 OLDU

Mısır'da, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan 32 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 32 kişinin daha vefat ettiği ve toplam can kaybının 1198'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede 1497 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 32 bin 612'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 538 olduğu bildirildi.

Açıklamada, en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

ÇİN'DE 6, GÜNEY KORE'DE 57 YENİ VAKA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5’i yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Şaanşi eyaletinde 2, Fucien, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde birer vaka saptanırken, bir vaka da Tiencin’de görüldü.

Toplam vaka sayısının 83 bin 36’ya çıktığı ülkede, yeni can kaybı bildirilmedi.

Çin’de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

GÜNEY KORE’DE 57 YENİ VAKA

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 57 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Başkent Seul’de 27, Incheon’da 6, Daegu ve Ulsan kentlerinde birer vaka görülürken, Gyeonggi, eyaletinde 19, Chung-buk eyaletinde ise bir vaka saptandı.

Kalan 2 vakanın sınır geçişlerinde saptandığı aktarılan ülkede, yeni can kaybı bildirilmedi.

Toplam Covid-19 vaka sayısının 11 bin 776’ya çıktığı Güney Kore’de bugüne kadar 273 kişi hayatını kaybetti.

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