Corona virüste son durum: Fransa'da corona virüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Vaka sayısı 100 bini geçti, 3 bin 408 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Virüsün son kurbanı Toplam 9 kişinin öldüğü ve 577 vakanın bulunduğu Fransa'da yaşayan bir Türk oldu. Fransa'nın cenazenin ülke dışına çıkmasına izin verilmediği bildirildi. Diğer taraftan, İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi. Ülkede bir günde 41 ölü şu ana kadar kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu. Türkiye'nin komşularında da vaka ve ölüm sayılarında artış var. İran'da ölü sayısı 124'e yükseldi. Yunanistan'da ise vaka sayısı 45'e çıktı. Papalık makamının bulunduğu Vatikan, Sırbıstan, Slovakya, Peru ve Kamerun'da ilk vakalar tespit edildi. İngiltere'de ölü sayısı 2'ye vaka sayısı 163'e yükseldi. Bir kişinin yaşamını yitirdiği Hollanda'da biri kritik durumda olmak üzere vaka sayısı 128'e çıkarken, İsviçre'de toplam vaka sayısının 210 olduğu kaydedildi.

Abone ol Paylaş







İHA - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 06.03.2020 - 17:53

FRANSA'DA BİR TÜRK HAYATINI KAYBETTİ NTV yayınına bağlanan Kayhan Karaca Fransa'da Mersinli 64 yaşındaki bir erkeğin corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

CORONA VİRÜS AVRUPA'DA 164 CAN ALDI Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bugüne kadar 164 kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da Covid-19'dan en fazla etkilenen ülke İtalya olurken, son resmi verilere göre burada ölü sayısı 148, tedavisi devam eden virüsün bulaştığı kişi sayısı da 3 bin 296 olarak biliniyor. Covid-19, İtalya'nın öncelikli olarak kuzeyini etkilese de başkent Roma da özellikle turizm sektöründe zor günler geçiriyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Roma'da tarihi İspanyol merdivenleri, dünyaca ünlü markaların olduğu Condotti ve Corso caddeleri, Venedik Meydanı, Fori Imperiali Bulvarı ve Roma’nın simgesi Kolezyum ile Aşk Çeşmesi'nin turist yoğunluğunun olağanın oldukça uzağında, altında olduğu gözlendi. Özellikle yaşlıların ve bazı turistlerin kent merkezinde maskelerle dolaştıkları göze çarparken, restoran ve kafelerin boşluğu, sokak çalgıcıların önünde onları dinleyen kalabalıkların birikmemesi ve müşteri bulamayan taksilerin uzun kuyruklar oluşturması dikkati çekti.

FRANSA'DA 9 ÖLÜM Corona virüs hastalarından Avrupa'da ölümlerin en fazla görüldüğü ikinci ülke ise 9 ölü ile Fransa oldu. Vaka sayısının 577’ye ulaştığı Fransa'da corona virüse yakalananların arasında merkez sağ Cumhuriyetçiler’den (LR) milletvekili Jean-Luc Reitzer ve Ulusal Meclis’teki bir çalışan da bulunuyor. Reitzer’in 25 Şubat’ta Ulusal Meclis’te toplantılara katıldığı belirtiliyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 seviyesinde olan corona virüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3’üncü seviyeye çıkarılabileceği uyarısında bulundu. Macron, özellikle genç Fransızlardan yaşlı insanları ziyaret etmemesini istedi. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise ülkede corona virüs salgınının etkili olduğu bölgelerde tedbir alıcıyla 150 okulun kapatıldığı, 45 binden fazla öğrencinin ve 3 binden fazla öğretmenin izole edildiğini belirtti. Ayrıca Mulhouse'da 50'den fazla kişinin bir arada olacağı etkinlikler iptal edildi.

Fransa'nın ardından Covid-19'un en fazla yayıldığı ülke olan İspanya'da covid-19 teşhisi konulan hastalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 5'e çıktı. Diğerleri gibi bugün ölen hastaların da ileri yaşta (76 ve 82 ) oldukları görüldü. Hayatlarını kaybedenlerden ikisinin Madrid'deki bir huzurevinde kaldığı açıklanırken, aynı yerde yaşlılardan ve çalışanlardan toplam 19 kişi de corona virüs teşhisi konulduğu bildirildi.



Diğer yandan İspanya'da corona virüs bulaşanların sayısı, 84 ile bu zamana kadarki en büyük artışı göstererek 345'e kadar çıktı.



Madrid, 137 vaka ile İspanya'da en fazla koronavirüs vakasının olduğu özerk bölge olarak öne çıkıyor. Bu arada corona virüsten dolayı ülke genelinde çok sayıda ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve dini çok sayıda etkinlik ya iptal edildi ya da başka bir tarihe ertelendi.

Ayrıca Katolik dünyasının önemli bayramı olan 5-12 Nisan arasındaki Paskalya öncesinde bazı kiliselerin geleneksel olarak organize ettiği dini etkinlikler (Hz. İsa heykelciğinin ayağının yıkanıp, öpülmesi gibi) covid-19'a karşı önlem gerekçesiyle iptal edildi. Madrid'in Leganes ve Torrejon de Ardoz ilçelerindeki iki evangelist kilisede koronavirüs vakalarına rastlandığı açıklandı.



Avrupa'da koronavirüsün can aldığı diğer ülkelerden İngiltere'de 2 ölü ve 163, Hollanda'da 1 ölü ve 128 vaka, İsviçre'de ise 1 ölü 128 vaka bulunuyor.



Avrupa'da koronavirüsün bulaştığı diğer ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor:



"Almanya'da 400, Belçika 109, Avusturya'da 50, Yunansitan'da 45, Portekiz'de 13, Çekya 12, Romanya'da 8, Macaristan 4, Polonya 1, Slovakya 1."

YUNANİSTAN'DA VAKA SAYISI 45'E YÜKSELDİ Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede görülen vaka sayısının bir günde 14 artarak, 45'e yükseldiğini açıkladı.

Avrupa'da corona virüsün bulaştığı diğer ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor:



"Almanya'da 400, Belçika 109, Avusturya'da 50, Yunansitan'da 45, Portekiz'de 13, Çekya 12, Romanya'da 8, Macaristan 4, Polonya 1, Slovakya 1."

Güney Amerika ülkesi Peru'da çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan bir kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı. Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bugün, ülkemizde ilk Covid-19 vakasının daha önce İspanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nde bulunan 25 yaşındaki bir erkekte görüldüğünü doğrulamak durumundayım" dedi.



Latin Amerika'da ilk Brezilya’da görülen virüsün bulunduğu ülkelerde virüse yakalanan kişi sayısı artıyor. Virüsün bulaştığı kişi sayısı Ekvador'da 13, Brezilya'da 8, Meksika ve Şili'de 5 Arjantin'de 2'ye yükseldi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 124'E YÜKSELDİ İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısının 107'den 124'e çıktığını belirtti. Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1234 artarak 4 bin 747'ye ulaştığını ifade etti. En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Merkezi, Kazvin, Elburz ve İsfahan'da rastlandığını söyleyen Cihanpur, 15 bin 981 kişinin hastanelerde tutulduğu ve 913 kişinin iyileşerek taburcu edildiği bilgisini verdi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin corona virüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini söyledi.

Vatandaşların tatili fırsat olarak değerlendirmemesini ve seyahat etmemesini isteyen Nemeki, "Gidiş-gelişleri önlemek için sert önlemler alacağız. Vatandaşlardan evlerinde kalmasını rica ediyorum. Bu hafife alınacak bir mesele değildir. Koronavirüsün yayılma hızı ve tesir etme derecesi çok yüksek. Yolculuk çok tehlikeli" diye konuştu.

Corona virüsün yolculuklarla yayıldığına dikkati çeken Nemeki, sağlık yetkililerinin yaptığı uyarıların ciddiye alınması çağrısında bulundu, aksi takdirde salgının daha uzun süreceğini ifade etti.

Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 109'A YÜKSELDİ Belçika Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Mart'ta 441 şüpheli durumda olan kişinin test edildiğini, bunlardan 59'unda Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, Belçika'da Covid-19 vakalarının bir günde 50'den 109'a yükseldiği kaydedilirken, 65 hastanın Flaman, 12'sinin Brüksel, 31'inin ise Valonya bölgesinde bulunduğu ifade edildi.

Hastaların çoğunun yakın zamanda İtalya'yı ziyaret ettiği vurgulanan açıklamada, vakaların artmasının beklendiği bildirildi.



Öte yandan, Covid-19, Belçika'nın ev sahipliği yaptığı AB kurumlarında ve NATO'da da görülmüştü.

ALMANYA'DA 7 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL Alman havayolu şirketi Lufthansa, corona virüs nedeniyle mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.



Lufthansa grubun 770 uçak filosuna sahip olduğunu ve 125 kısa ve orta mesafeli ve 25 uzun mesafeli uçağı uçuş programında çıkardıklarını duyurdu.



İptal edilen uçuşların odak noktaları, korona virüsten ciddi şekilde etkilenen iç ve kuzey İtalya'daki uçuşları kapsarken, Avrupa'daki tüm bağlantıların yüzde 25'ine kadar olan birçok rota da etkileniyor.

ABD'DE CAN KAYBI 11'E ÇIKTI ABD’nin Washington eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. California eyaletinde ilk defa 1 kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Diğer 10 kişi ise Washington State eyaletinde hayatını kaybetti. ABD genelinde, çoğu Washington eyaletinde olmak üzere 15 eyalette teyid edilen toplam 110’dan fazla corona virüs taşıyıcısı hasta bulunduğu belirtiliyor.

KABE YENİDEN İBADETE AÇILDI Suudi Arabistan, corona virüs vakalarının artması nedeniyle Kâbe’ye ziyaretleri dün durdurmuştu. Tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapılmasının ardından Kabe yeniden ibadete açıldı.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 10'A ÇIKTI Rusya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı bir günde 4'ten 10'a yükseldi. Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bir gün içinde başkent Moskova’da 5, Nijniy Novgorod’da 1 kişide Covid-19 tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, virüs taşıyan söz konusu 6 kişinin son iki hafta içerisinde İtalya’ya seyahat ettikleri kaydedildi.

BATI ŞERİA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında corona virüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.

Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin Üniversitesi ve Çin Bilim Akademisine bağlı Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürüttü. Çalışma, "National Science Review" dergisinde yayımlandı.

Alınan örneklerin 101'inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildi. Farklı özellikler gösteren Covid-19 mutasyonlarının biri "S-cov" ve diğeri "L-cov" olarak tanımlandı.

S-cov'un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi.

DAHA FAZLA MUTASYONU ORTAYA ÇIKABİLİR Covid-19’da üçüncü mutasyon ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği aktarıldı. Wuhan’dan Virüs Bilimi Uzmanı Yang Cangçiu, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un söz konusu mutasyonlarının çevre şartları veya virüsün bulaştığı kişiden dolayı ortaya çıktığının muhtemel olduğunu, bunun da virüsün birden fazla kaynağının bulunduğu anlamına geldiğini söyledi. Wuhan’a son zamanlarda seyahat eden ve Kovid-19’a yakalanan ABD vatandaşı bir hastada, henüz yeterli kanıt bulunmasa da virüsün üçüncü bir türevi bulunabileceği ihtimali olduğuna işaret eden Yang, yeni tip koronavirüsün dünya genelinde yayıldıkça daha fazla mutasyonların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

VİRÜSÜN KAYNAĞI TARTIŞMALARI Çin’in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, geçen hafta Covid-19’un ilk Çin’de ortaya çıkmasının, "virüsün kaynağının Çin olduğu" anlamına gelmeyeceğini belirtmiş, virüsün kaynağına yönelik araştırmaların da yapıldığını vurgulamıştı.































