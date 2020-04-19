Corona virüste son durum: Hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bini geçti

Anadolu Ajansı 19.04.2020 - 09:04 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 09:09
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle toplam 160 bin 784 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 2 milyon 330 bini aştı ve virüse yakalanan 600 binden fazla kişi iyileşti.
Tünelin sonunda ışık olduğunu vurgulayan Trump, "Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ile 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Ancak artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ile 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz" dedi.