Corona virüste son durum: İngiltere Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu

Dünya genelinde Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 214 bini geçti. Vaka sayısı 3 milyon 678 binin üzerine çıkarken 254 binden fazla insan hayatını kaybetti. Öte yandan, İngiltere, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu. Rusya'da ise 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

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ntv.com.tr 05.05.2020 - 15:07

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 214 bini aştı.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 214 bin 685 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.



Salgın geneliyle dünyadaki toplam vaka sayısı 3 milyon 678 bin 968, ölü sayısı ise 254 bin 615'e ulaştı.

İNGİLTERE, İTALYA'YI GERİDE BIRAKTI İngiltere, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

İTALYA İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi. Ülkede iki ayı aşkındır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Açıklamaya göre, ülkedeki aktif corona virüs vaka sayısı 1513 düşüşle 98 bin 467'ye geriledi.Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 213 bin 13 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 bin 352 artarak 85 bin 231’e çıktı.



Açıklamada, son 24 saatte Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü ve dün 1479 olan sayı bugün 1427'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 246 bin 666 test yapıldı. Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya’da son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 95 oldu.

RUSYA'DA REKOR VAKA ARTIŞI Rusya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 155 bin 370'e ulaşarak Avrupa ülkelerindeki vaka sayısına yaklaştı.



Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 102 kişide daha Covid-19 görülmesiyle vaka sayısı 155 bin 370'e çıktı.



Böylece Rusya, Covid-19 vaka sayısı bakımından 165 bin hastayı geçen Almanya'ya yaklaşmış oldu.

KANADA'DA 207 KİŞİ ÖLDÜ Kanada’da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 207 kişi daha hayatını kaybetti.



Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 3 bin 774 olan Covid-19 kaynaklı ölümler, son 24 saatte gerçekleşen 207 ölümle 3 bin 981’e yükseldi.



Ülke genelinde vaka sayısı son 24 saatte 1298 artışla 59 bin 474’ten 60 bin 772’ye çıktı.

İSPANYA'DA 185 YENİ ÖLÜM İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 25 bin 613'e yükseldi.

HİNDİSTAN'DA 3 BİN 900 YENİ VAKA Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da corona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 46 bin 476'ya yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 900 Covid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 195 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan'da salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 571'e yükseldi.



Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde Covid-19 vaka sayısı 14 bin 541'e yükseldi, 583 kişi yaşamını yitirdi.

YENİ ZELANDA SINIRLARI AÇMAYI PLANLAMIYOR Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, corona virüse karşı verdikleri mücadeleyi kazanan ülkesinin sınırlarının, Avustralya dışındaki ülkelere "uzun süre" kapalı kalacağını belirtti. Toplantıda, Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların iki ülke arasında oluşturulacak güvenli bir bölgeden seyahat edebilmesinin ele alındığını belirten Ardern, her iki ülkenin de virüsle mücadeledeki başarısından dolayı bunun mümkün olabileceğini kaydetti.



Geçen hafta salgına karşı verdikleri savaşı kazandıklarını açıklayan ve son iki günde yeni vaka tespit edilmeyen ülkesinin sınırlarının Avustralya dışındaki ülkelere kapalı kalacağını bildiren Ardern, "Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak." ifadesini kullandı.

AFRİKA'DA VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞTI Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıtada toplam vaka sayısı 47 bin 118’e yükseldi ve şu ana kadar 15 bin 587 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.



Kıtada Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 1843’e ulaştı.



Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun.