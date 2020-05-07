Corona virüste son durum: İngiltere ve İtalya'da ölü sayısı artıyor

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 320 bini aştı. Vaka sayısı 3 milyon 860 binin üzerine çıkarken ölü sayısı da 267 bini geçti. Öte yandan, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 539 artarak 30 bin 615 oldu. İtalya'da ise son bir günde 274 kişi yaşamnı yitirdi. Fransa'da ise Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ilk adımının 11 Mayıs'ta atılacağı bildirildi.

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ntv.com.tr 07.05.2020 - 17:53





genelinde Covid-19 vaka sayısı 3 milyon 860 bin 192'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 267 bin 32 kişi hayatını kaybetti. Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 3 milyon 860 bin 192'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 267 bin 32 kişi hayatını kaybetti.

İNGİLTERE İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 539 artarak 30 bin 615 oldu.

İTALYA İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 274 artarak 29 bin 958'e yükseldi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 26 BİNİ GEÇTİ İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 213 artışla 26 bin 70'e çıktı.

ABD'DE 2 BİN 743 ÖLÜM ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 483 artarak 74 bin 817’ye yükseldi.

PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 24 BİNİ GEÇTİ Pakistan'da yeni tip coronav irüse yakalananların sayısı son 24 saatte 1523 kişi artarak 24 bin 73 oldu.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ülkede 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 564'e çıktı.

HOLLANDA'DA 5 BİN 288 ÖLÜ Hollanda'da hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 39 artarak 11 bin 192 oldu.



Vaka sayısının 455 artarak 41 bin 774'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 84 artışla 5 bin 288'e ulaştı.

Meksika'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 197 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 704'e çıktı.





Vaka sayısının ise 1609 artarak 27 bin 634'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı da 971 kişi artarak 17 bin 781'e ulaştı.