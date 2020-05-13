Corona virüste son durum: İngiltere'de can kaybı 33 bini aştı

ntv.com.tr 13.05.2020 - 16:54
''Wordometers'' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, dünya genelinde 4 milyon 355 bin 455 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 293 bin 88.
İyileşen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 610 bin 421 olarak belirtiliyor.
Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı Belçika'da 8 bin 761 olarak belirtilirken vaka sayısı da 53 bin 779.
Corona virüs kaynaklı ölümlerin en çok olduğu ülke 83 bin 425 ile ABD olurken onu 26 bin 920 ile İspanya takip ediyor.
Ancak nüfusa oranla baktığımızda durum değişiyor.
Belçika, 1 milyon kişide 756 ölüm ile en fazla orana sahip ülke olarak yer alıyor.