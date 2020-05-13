Corona virüste son durum: İngiltere'de can kaybı 33 bini aştı

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 355 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 293 bini geçti. İngiltere'de can kaybı 494 artaraj 33 bin 186'ya yükseldi. Öte yandan dünyada nüfusa oranla en fazla ölümün görüldüğü ülke Belçika olarak belirtiliyor.

ntv.com.tr 13.05.2020 - 16:54

''Wordometers'' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, dünya genelinde 4 milyon 355 bin 455 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 293 bin 88.

İyileşen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 610 bin 421 olarak belirtiliyor. 

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR 

BELÇİKA

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı Belçika'da 8 bin 761 olarak belirtilirken vaka sayısı da 53 bin 779.

Corona virüs kaynaklı ölümlerin en çok olduğu ülke 83 bin 425 ile ABD olurken onu 26 bin 920 ile İspanya takip ediyor.

Ancak nüfusa oranla baktığımızda durum değişiyor.

Belçika, 1 milyon kişide 756 ölüm ile en fazla orana sahip ülke olarak yer alıyor.  

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin 104'e çıktı.
ingiltere, corona virüs, son durum

İNGİLTERE

İngiltere’de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 494 artarak 33 bin 186’ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının Twitter üzerinden yayımladığı verile göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 494 artışla 33 bin 186 oldu.

Ülkede vaka sayısı da 3 bin 242 atarak toplamda 229 bin 705’e yükseldi.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER