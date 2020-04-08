Corona virüste son durum: İngiltere'de ölü sayısı 7 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle vaka sayısı 1 milyon 445 bini, ölü sayısı 83 bini aştı. İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu. İspanya'da ölü sayısı 14 bini, İran'da da 4 bini aştı. Öte yandan, ABD'de 24 saatte bin 918 kişi hayatını kaybetti.

ntv.com.tr 08.04.2020 - 19:10

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin,683'ae ulaştı.

Virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 84 bin 674 oldu.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu.
Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 400  bin 549 vakayla ABD olurken, onu 141 bin 942 ile İspanya takip ediyor.

ABD

ABD'de corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 918 artarak 12 bin 911’e yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e yükseldi.

JAPONYA

Japonya'da corona virüs kaynaklı toplam vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 500'e yaklaştı.

Vaka sayıları Japonya genelinde 5 bin 480'e ulaşırken, bu sayı başkent Tokyo'da 1339'a ve Osaka'da 481'e çıktı.

Kanagawa'da 332, Çiba'da 307, Aiçi'de 260'a çıkan vaka sayıları Hyogo'da 240, Saitama'da 218, Hokkaido'da 208, Fukuoka'da 203 ve Kyoto'da 155 oldu.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109'a yükseldi.

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