Corona virüste son durum: İngiltere'de ölü sayısı 7 bini geçti

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin,683'ae ulaştı.

Virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 84 bin 674 oldu.