Corona virüste son durum: İran ve İspanya'da ölü sayısı artıyor

Dünya genelinde yeni tip corona virüsten (Covid-19) yaşamını yitirenlerin sayısı 108 bini geçti, vaka sayısı 1 milyon 780 bini aştı. ABD yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında 20 bin 580 can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu. Diğer taraftan, İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 16 bin 972'ye, İran'da ise 4 bin 474'e yükseldi. Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 15 bini geçti.

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ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 12.04.2020 - 13:01

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarıın sayısı 1 milyon 783 bin 948 oldu. Virüs nedeniyle 108 bin 957 kişi hayatını kaybetti. Covid-19'u yenenlerin sayısı ise 404 bin 934 oldu.

İRAN İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4 bin 474'e yükseldi.

İSPANYA İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi.

ABD'DE CAN KAYBI 20 BİNİ AŞTI Salgından en fazla etkilenen ABD'de corona virüs bulaşanların sayısı 533 bin 115'e ulaşırken, can kaybı 20 bin 580 olarak açıklandı. ABD böylelikle, can kaybında İtalya'yı geride bırakarak, corona virüs kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu.

RUSYA Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 15 bin 770'e, ölenlerin sayısı 130'a ulaştı.



Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 186 kişide daha Covid-19 görülmesiyle vaka sayısının 15 bin 770’e çıktığı bildirildi.

Bir gün içinde 246 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, ölü sayısının 24 artarak 130’a ulaştığı aktarıldı. Vakaların büyük çoğunluğunun başkent Moskova’dan çıktığı belirtildi. Moskova’da günlük vaka sayısının 1306 artarak 10 bin 158’e ulaştığı ifade edilen açıklamada, kentte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 72’ye yükseldiği belirtildi.



Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) de ülke genelinde 146 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, bir günde 94 binden fazla testin yapıldığını duyurdu. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 200 binin üzerinde test yapıldığı kaydedildi.







Öte yandan vaka sayısının artması üzerine Moskova bölgesinde daha önce getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında "izin" uygulamasına geçilmesi kararı alındı.



İzin uygulaması dahilinde yarından itibaren telefon, SMS ve internet aracılığıyla sayı ve harflerden oluşan özel bir kod verilecek.



QR kodu şeklinde de alınabilme imkanı olan bu kod, kimlik bilgilerinin yanı sıra amaç, gidilecek adres ve güzergah bilgilerini de içerecek.

Diğer taraftan, corona virüs nedeniyle İtalya'da 19 bin 468, Fransa'da 13 bin 832, İngiltere'de 9 bin 875, Almanya'da 2 bin 871 ve İran'da 4 bin 357 kişi hayatını kaybetti.











UKRAYNA Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 266 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 2 bin 777'ye çıktığı belirtildi. Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 89'a, ölü sayısının 10 artarak 83'e ulaştığı aktarıldı.

GÜRCİSTAN Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 19 kişide daha virüse rastlandı ve vaka sayısı 255'e yükseldi. Açıklamada, Covid-19'dan iyileşenlerin sayısının 60'a çıktığı kaydedildi. Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖZBEKİSTAN Özbekistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs nedeniyle 1 kişi daha yaşımını yitirdi ve ölü sayı 4'e ulaştı. Bugüne kadar 42 hastanın iyileştiği ülkede 67 kişide daha corona virüs tespit edilerek toplam sayı 796 oldu.

ERMENİSTAN Ermenistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 56 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1013'ya yükseldi. Ülkede bugüne kadar 197 corona virüs hastası iyileşmiş, 13 kişi yaşamını yitirmişti.