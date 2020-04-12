Corona virüste son durum: İran ve İspanya'da ölü sayısı artıyor

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 12.04.2020 - 13:01
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarıın sayısı 1 milyon 783 bin 948 oldu. Virüs nedeniyle 108 bin 957 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19'u yenenlerin sayısı ise 404 bin 934 oldu.
Salgından en fazla etkilenen ABD'de corona virüs bulaşanların sayısı 533 bin 115'e ulaşırken, can kaybı 20 bin 580 olarak açıklandı.
ABD böylelikle, can kaybında İtalya'yı geride bırakarak, corona virüs kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu.