Corona virüste son durum: İran ve İspanya'da ölü sayısı artıyor





Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 340 bin 539'a ulaştı. İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 410 artışla 20 bin 453'e çıktı. İran'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 118'e yükseldi.

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Reuters - Anadolu Ajansı 19.04.2020 - 13:05

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle toplam 160 bin 896 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 600 bin 703 kişi iyileşti.

ABD EN FAZLA VAKA VE ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 735 bin 287 kişide Covid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 39 bin 90 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler ise şunlar oldu:



"İspanya 195 bin 944, İtalya 175 bin 925, Fransa 151 bin 793, Almanya 143 bin 724, İngiltere 114 bin 217, Çin'de 82 bin 735, Türkiye 82 bin 329, İran 80 bin 868, Belçika 37 bin 183, Brezilya 36 bin 925, Rusya 36 bin 793, Kanada 33 bin 383, Hollanda 31 bin 589, İsviçre 27 bin 404, Portekiz 19 bin 685, Hindistan 16 bin 365, İrlanda 14 bin 758, Avusturya 14 bin 671, Peru 14 bin 420, İsveç 13 bin 822, İsrail 13 bin 362 ve Güney Kore 10 bin 661 ve Japonya 10 bin 296."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:



"İspanya 20 bin 453, İtalya 23 bin 227, Fransa 19 bin 323 , Almanya 4 bin 538, İngiltere 15 bin 464, Çin 4 bin 632, Türkiye 1890, İran 5 bin 118, Belçika 5 bin 453, Brezilya 2 bin 372, Rusya 313, Kanada 1470, Hollanda 3 bin 601, İsviçre 1368, Portekiz 687, Hindistan 521, İrlanda 571, Avusturya 443, Peru 348, İsveç 1511, İsrail 171 ve Güney Kore 234 ve Japonya 222."

İSPANYA İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak toplamda 20 bin 453'e yükseldi. Bu rakam, Covid-19 nedenli ölümlerde "son 5 haftanın en düşük artışı" olarak kaydedildi.











Ülkede dün 585 olan günlük ölü sayısındaki artış bugün 410'a geriledi. Bu rakam, son 5 haftanın en düşük artışı olurken, öncesinde en düşük artış 394 ile 22 Mart'ta açıklanmıştı. İspanya'da Covid-19 kaynaklı günlük ölümler, 2 Nisan'da 950 ile zirve yapmıştı.



Sağlık Bakanlığı salgın nedeniyle şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 20 bin 453'e yükseldiğini bildirdi.



Ülkede, vaka sayısı düne nazaran 4 bin 218 artışla toplam 195 bin 944 oldu. Covid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 2 bin 695 artışla 77 bin 357'ye çıktı.









İspanya'da Madrid ve Katalonya gibi bazı özerk yönetimlerin hükümetleri, cenaze kayıtlarını ve şüpheli vakaları esas alarak salgından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısını daha yüksek veriyor.



Covid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez dün akşam yaptığı açıklamada, bu durumun bazı sosyal ve ekonomik alanlarda gevşetilerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurmuştu.

İRAN İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 87 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 118'e, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 87 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.







Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 118'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 1343 artarak 82 bin 211'e ulaştığı bilgisini verdi.



Cihanpur, virüse yakalanan hastalardan 3 bin 456'sının durumunun ağır olduğunu dile getirerek, 57 bin 23 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.