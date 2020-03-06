Corona virüste son durum: İran'da ölü sayısı artıyor

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 148'E YÜKSELDİ

Hollanda'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm yaşandı. Hollanda Sağlık Bakanlığı, Rotterdam kentindeki Ikazia Hastanesi'nde karantina altındaki 86 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğünü duyurdu.

BULGARİSTAN'DA OKULLAR TATİL

Bulgaristan'da ise henüz corona virüs vakasına rastlanmamasına rağmen Sağlık Bakanlığı, B tipi grip salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm okul ve üniversitelerin 11 Mart'a kadar tatil edildiğini duyurdu.

İTALYA'DA 148 ÖLÜM

İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Ülkede, patlak veren Covid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün kaydedilen 48 ölüm, son iki haftadır devam eden acil durumda, şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Ülkede mevcut vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Corona virüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtildi.