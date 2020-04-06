Corona virüste son durum: İspanya'da 24 saatte 637 ölüm

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 270 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 bini geçti. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 265 bin 883 olarak belirtildi. İspanya'da ölü sayısı 637 artarak 13 binin üzerine çıktı. Almanya'da vaka sayısı 100 bini aşarken ülkeye gelenlere 2 haftalık karantina uygulaması başlatıldı. İşte corona virüste son durum...

ntv.com.tr 06.04.2020 - 13:14 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 13:23

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyayı tehdit eden corona virüs son bilgilere göre 70 binden fazla can aldı.

Vaka sayısı 1 milyon 274 bin 938 olarak belirtilirken dünyada virüsten 265 bin 883 kişi iyileşti. 

İSPANYA'DA CAN KAYBI 13 BİNİ GEÇTİ

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artarak 13 bin 55'e çıktı

ALMANYA

Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.

Alman Haber Ajansı (DPA), hükümetin yurt dışından ülkeye dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.

JAPONYA

Japonya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 104, vaka sayısı ise 4 bin 570 olduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığından ülkedeki Covid-19 salgınına dair son bilgiler paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı toplamda 104'e çıktı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

İtalya'da virüs nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken son 24 saatte 525 kişinin ölümüyle toplam sayı 15 bin 887'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ülkede Covid-19 vaka sayısının 91 bin 246’ya ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 128 bin 948’e yükseldiğini aktardı.

Borrelli, dün 20 bin 996 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 819’luk artışla 21 bin 815’e çıktığını kaydetti.

İRAN'DA ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 136 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 739'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 274 artarak 60 bin 500'e ulaştığı bilgisini verdi.

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