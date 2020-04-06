Corona virüste son durum: İspanya'da 24 saatte 637 ölüm

ALMANYA

Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.



Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.

Alman Haber Ajansı (DPA), hükümetin yurt dışından ülkeye dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.