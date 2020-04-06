Corona virüste son durum: İspanya'da 24 saatte 637 ölüm

ntv.com.tr 06.04.2020 - 13:14 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 13:23
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyayı tehdit eden corona virüs son bilgilere göre 70 binden fazla can aldı.
Vaka sayısı 1 milyon 274 bin 938 olarak belirtilirken dünyada virüsten 265 bin 883 kişi iyileşti.
Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.
Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.
Ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.
Alman Haber Ajansı (DPA), hükümetin yurt dışından ülkeye dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.
İtalya'da virüs nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken son 24 saatte 525 kişinin ölümüyle toplam sayı 15 bin 887'ye yükseldi.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Ülkede Covid-19 vaka sayısının 91 bin 246’ya ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 128 bin 948’e yükseldiğini aktardı.
Borrelli, dün 20 bin 996 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 819’luk artışla 21 bin 815’e çıktığını kaydetti.