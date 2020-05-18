Corona virüste son durum: İspanya'da son iki ayın en düşük günlük can kaybı

''Worldometer'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, küresel salgında vaka sayısı 4 milyon 805 bin 229, hayatını kaybedenlerin sayısı da 316 bin 732 olarak belirtiliyor.

Corona virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 860 bin 56 kişi.

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR