Corona virüste son durum: İspanya'da son iki ayın en düşük günlük can kaybı

Corona virüs salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 805 bini hayatını kaybedenlerin sayısı da 316 bini geçti. Öte yandan; İspanya'da ölü sayısı son 24 saatte 59 artarak, 27 bin 650'ye yükseldi. Açıklanan rakam, ülkede son iki aydaki en düşük ölü sayısı olarak kaydedildi.

ntv.com.tr 18.05.2020 - 17:11 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 18:25

''Worldometer'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, küresel salgında vaka sayısı 4 milyon 805 bin 229, hayatını kaybedenlerin sayısı da 316 bin 732 olarak belirtiliyor.

Corona virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 860 bin 56 kişi. 

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR 

İSPANYA

İspanya'da son 24 saatte Covid-19'dan can kaybı 59 artarak 27 bin 650'ye çıktı.Ülkedeki toplam vaka sayısı 277 bin 719 olarak açıklandı.

BREZİLYA

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı ise 241 bin 80'e yükseldi. 

Brezilya bildirdiği vaka sayısı ile corona virüsün Avrupa'da en çok vurduğu ülkelerden biri olan İtalya'yı geride bıraktı.

Yeni normale alışmaya çalışan İtalya'da şu an, 225 bin 435 vaka bulunuyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 31 bin 908. 

RUSYA

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 926 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 290 bin 678’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 91 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 2 bin 722’ye yükseldiğini duyurdu.

ABD

ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

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