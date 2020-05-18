Corona virüste son durum: İspanya'da son iki ayın en düşük günlük can kaybı

ntv.com.tr 18.05.2020 - 17:11 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 18:25
''Worldometer'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, küresel salgında vaka sayısı 4 milyon 805 bin 229, hayatını kaybedenlerin sayısı da 316 bin 732 olarak belirtiliyor.
Corona virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 860 bin 56 kişi.
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı ise 241 bin 80'e yükseldi.
Yeni normale alışmaya çalışan İtalya'da şu an, 225 bin 435 vaka bulunuyor.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da 31 bin 908.
Rusya’da son 24 saatte 8 bin 926 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildi.
Ülkede toplam vaka sayısı 290 bin 678’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 91 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 2 bin 722’ye yükseldiğini duyurdu.