Corona virüste son durum: İtalya ve İngiltere'de ölü sayısı artıyor

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 24 bin 392 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 99'luk artışla 26 bin 491’e yükseldiğini, bunun günlük bazda en yüksek iyileşen sayısı olduğunu kaydetti.

Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 542 kişi daha artarak, 17 bin 669’a ulaştığını açıkladı. Borreli’nin belirttiği ölü sayısı, son günlerdeki düşüş eğilimini teyit etti.