Corona virüste son durum: İtalya ve İngiltere'de ölü sayısı artıyor

ntv.com.tr 08.04.2020 - 20:15 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 20:17
Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin,683'ae ulaştı.
Virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 84 bin 674 oldu.
İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak, 17 bin 669’a yükseldi.Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut corona virüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422’ye yükseldiğini belirtti.
Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 24 bin 392 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 99'luk artışla 26 bin 491’e yükseldiğini, bunun günlük bazda en yüksek iyileşen sayısı olduğunu kaydetti.
Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 542 kişi daha artarak, 17 bin 669’a ulaştığını açıkladı. Borreli’nin belirttiği ölü sayısı, son günlerdeki düşüş eğilimini teyit etti.
Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da azalma olduğunu belirterek, bugün itibariyle 3 bin 693 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bu sayının düne göre 99 kişi daha az olduğunu bildirdi.
Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Ranieri Guerra da İtalya’da Covid-19 vakalarıyla ilgili, "Net bir düşüşte değiliz ancak, hızın yavaşladığını görüyoruz." dedi.
Bu arada, Borrelli bugün 1195 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 880, pazartesi 1941, pazar 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 olarak belirlenmişti.
Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 807 bin 125 test yapıldığı bildirildi.
Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde dün 282 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 238'e geriledi.
Japonya'da corona virüs kaynaklı toplam vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 500'e yaklaştı.
Vaka sayıları Japonya genelinde 5 bin 480'e ulaşırken, bu sayı başkent Tokyo'da 1339'a ve Osaka'da 481'e çıktı.
Kanagawa'da 332, Çiba'da 307, Aiçi'de 260'a çıkan vaka sayıları Hyogo'da 240, Saitama'da 218, Hokkaido'da 208, Fukuoka'da 203 ve Kyoto'da 155 oldu.
Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109'a yükseldi.