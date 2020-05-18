Corona virüste son durum: İtalya ve İspanya'da son iki ayın en düşük günlük can kaybı

''Worldometer'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, küresel salgında vaka sayısı 4 milyon 841 bin 065, hayatını kaybedenlerin sayısı da 317 bin 362 olarak belirtiliyor.

Corona virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 875 bin 337 olarak açıklandı.

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR