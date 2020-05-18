Corona virüste son durum: İtalya ve İspanya'da son iki ayın en düşük günlük can kaybı

ntv.com.tr 18.05.2020 - 17:11 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 19:45
''Worldometer'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, küresel salgında vaka sayısı 4 milyon 841 bin 065, hayatını kaybedenlerin sayısı da 317 bin 362 olarak belirtiliyor.
Corona virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 875 bin 337 olarak açıklandı.
İspanya'da son 24 saatte Covid-19'dan can kaybı 59 artarak 27 bin 709'a çıktı. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 277 bin 719 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilerde Covid-19 salgınında ölü ve vaka sayılarında düşüşün devam ettiği görüldü.
Ülkede, dün 87 olarak açıklanan Covid-19'dan günlük ölüm sayısı bugün 59'a indi. Ülkede uzun bir aradan sonra Covid-19'dan ölüm sayıları son iki gündür 100'üm altında kaldı.Son 24 saatte yeni vaka sayısının da 285'e gerilediği ve toplam vaka sayısının 231 bin 606 olduğu bildirildi.
Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 149 bini geçti. Salgınla mücadele için Sağlık Bakanlığında oluşturulan komisyonun başkanlığını yapan Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, virüsün öldürme oranının, verilerin zirve yaptığı mart sonu ve nisan başında yüzde 11'de iken mayısın ilk haftasında yüzde 2'nin altına kadar indiğini vurguladı.
Virüsün İspanya'daki evriminin değiştiğini, yeni vaka sayılarında son günlerde ciddi düşüş görüldüğünü kaydeden Simon, "Şu anda daha avantajlı bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Artık şüpheli vakaları da belirleyip gerekli izlemeyi yapabiliriz." dedi. Bu arada açıklanan verilerde, İspanya'nın 17 özerk yönetiminden 6'sında son 24 saatte Covid-19'dan ölen olmadığı görüldü.
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı ise 241 bin 80'e yükseldi.
Yeni normale alışmaya çalışan İtalya'da şu an, 225 bin 435 vaka bulunuyor.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da 31 bin 908.
Rusya’da son 24 saatte 8 bin 926 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildi.
Ülkede toplam vaka sayısı 290 bin 678’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 91 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 2 bin 722’ye yükseldiğini duyurdu.