Corona virüste son durum: İtalya ve İspanya'da son iki ayın en düşük günlük can kaybı

Corona virüs salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 841 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 317 bini aştı. Öte yandan; İspanya'da ölü sayısı son 24 saatte 59 artarak, 27 bin 709'a yükseldi. Açıklanan rakam, ülkede son iki aydaki en düşük ölü sayısı olarak kaydedildi. İtalya'da ise 9 Mart'tan bu yana ilk kez 100'ün altında günlük ölüm gerçekleşti. Bununla birlikte, İngiltere'de ölü sayısı 34 bin 796'ya çıktı.

ntv.com.tr 18.05.2020 - 17:11 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 19:45

''Worldometer'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, küresel salgında vaka sayısı 4 milyon 841 bin 065, hayatını kaybedenlerin sayısı da 317 bin 362 olarak belirtiliyor.

Corona virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 875 bin 337 olarak açıklandı. 

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR 

İSPANYA

İspanya'da son 24 saatte Covid-19'dan can kaybı 59 artarak 27 bin 709'a çıktı. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 277 bin 719 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilerde Covid-19 salgınında ölü ve vaka sayılarında düşüşün devam ettiği görüldü.

Ülkede, dün 87 olarak açıklanan Covid-19'dan günlük ölüm sayısı bugün 59'a indi. Ülkede uzun bir aradan sonra Covid-19'dan ölüm sayıları son iki gündür 100'üm altında kaldı.Son 24 saatte yeni vaka sayısının da 285'e gerilediği ve toplam vaka sayısının 231 bin 606 olduğu bildirildi.

Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 149 bini geçti. Salgınla mücadele için Sağlık Bakanlığında oluşturulan komisyonun başkanlığını yapan Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, virüsün öldürme oranının, verilerin zirve yaptığı mart sonu ve nisan başında yüzde 11'de iken mayısın ilk haftasında yüzde 2'nin altına kadar indiğini vurguladı.

Virüsün İspanya'daki evriminin değiştiğini, yeni vaka sayılarında son günlerde ciddi düşüş görüldüğünü kaydeden Simon, "Şu anda daha avantajlı bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Artık şüpheli vakaları da belirleyip gerekli izlemeyi yapabiliriz." dedi. Bu arada açıklanan verilerde, İspanya'nın 17 özerk yönetiminden 6'sında son 24 saatte Covid-19'dan ölen olmadığı görüldü.

İTALYA

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye yükseldi. Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif corona virüs vaka sayısı 1798 düşüşle 66 bin 553’e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 225 bin 886 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 150’lik artışla 127 bin 326'ya çıktı.

Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 99 daha artarak 32 bin 7'ye ulaştı. Böylece günlük ölü sayısı 9 Mart’tan bu yana ilk kez 100'ün altına düştü.Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 762 olan sayı, bugün 749'a geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 41 bin 366 test yapıldı. Öte yandan, mağazaların, restoranların, müze ve ibadethanelerin bugünden itibaren sosyal mesafe kuralları eşliğinde açılmasıyla normale ihtiyatlı dönüş yapan İtalya'da bazı dükkan sahipleri mekanlarını protesto amaçlı açmadı. Başkent Roma’da bazı iş yerlerinin vitrinlerini, "Hükümet yardımı olmadan 18 Mayıs’ta açamayız. Binlerce çalışan risk altında" yazılı dövizlerle kaplaması dikkati çekti.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 160 artarak 34 bin 796'ya yükseldi. 

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 160 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 34 bin 796'ya ulaştı. Vaka sayısı ise 2 bin 684 artarak 246 bin 406 oldu.

Son bir günde 100 bin 678 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 2 milyon 682 bin 716'ya yükseldi.

Bu arada Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı konuşmada semptom gösteren 5 yaşından büyük herkesin artık test yaptırabileceğini açıkladı.

Hancock ayrıca hükümetin, enfekte olanların temas ettiği kişilerin bulunmasını amaçlayan takip programında çalıştırılmak üzere 21 bin personel istihdam ettiğini bildirdi.

Öte yandan Premier Lig kulüpleri, yarından itibaren küçük gruplar halinde antremana başlama kararı aldı. Antremanlarda oyuncuların sosyal mesafe kurallarına uyacakları ve birbirleriyle temas edecekleri çalışmalara izin verilmeyeceği kaydedildi.

Ülkede Premier Lig başta olmak üzere bütün profesyonel ligler, 13 Mart'ta askıya alınmıştı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.


İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.


İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve fabrika işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.


BREZİLYA

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı ise 241 bin 80'e yükseldi. 

Brezilya bildirdiği vaka sayısı ile corona virüsün Avrupa'da en çok vurduğu ülkelerden biri olan İtalya'yı geride bıraktı.

Yeni normale alışmaya çalışan İtalya'da şu an, 225 bin 435 vaka bulunuyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 31 bin 908. 

RUSYA

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 926 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 290 bin 678’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 91 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 2 bin 722’ye yükseldiğini duyurdu.

ABD

ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

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