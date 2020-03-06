Corona virüste son durum: İtalya'da 148 kişi hayatını kaybetti

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 148'E YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Ülkede, patlak veren Covid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün kaydedilen 48 ölüm, son iki haftadır devam eden acil durumda, şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Ülkede mevcut vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Corona virüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtildi.