Corona virüste son durum: İtalya'da ölenlerin sayısı 20 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 856 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 115 bini aştı. İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi. Öte yandan, İran'da ise son 24 saatte 111, İspanya'da 517i İngiltere'de 717, ABD'de ise bin 508 kişi yaşamını yitirdi.

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ntv.com.tr 13.04.2020 - 17:05

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 437 bin 551 kişi yeni tip corona virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkedeki 77 bin 663 kişi sağlığına kavuştu. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 882 bin 335'e ulaşırken, virüs nedeniyle 117 bin 418 kişi hayatını kaybetti.

İTALYA İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi.

ABD New York'ta yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti. ABD'de koronavirüs salgınının merkezi New York'ta vaka sayısı bütün ülkeleri geride bırakırken, ölü sayısı da artmaya devam ediyor.







New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette son 24 saatte 671 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 10 bin 65'e ulaştığını söyledi. Cuomo, hastaneye yatış oranlarında ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında son birkaç gündür düşüş yaşandığını ancak 'günde 2 bin kişinin hastanelere başvurmaya devam ettiğini bildirdi.







Vali Cuomo, salgında artış gösteren yayılma grafiğinde ise düzleşme eğilimi gözlemlendiğini ama Covid-19 salgınının kısa vadede bitecek gibi görünmediğini ifade etti.







Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 558 bin 526 kişi Covid-19'a yakalanırken, 22 bin 154 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İNGİLTERE İngiltere'de Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi.

RUSYA Rusya'da Covid-19'dan son 24 saatte 2 bin 558 vaka tespit edildi. Bu artışla Rusya vaka sayısındaki en yüksek rakamı duyurmuş oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bin 328'e yükseldi. Rusya'da bu zaman kadar corona virüs kaynaklı can kaybı ise 148 olarak bildiriliyor.

İRAN İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4 bin 585'e yükseldi.

İSPANYA İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.