Corona virüste son durum: İyileşenlerin sayısı 870 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 923 bini, can kaybı ise 203 bini aştı. ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54 bin 265'e yükseldi. Öte yandan, son bir günde İtalya'da 260, İngiltere'de 413, İspanya'da 288, Fransa'da 242, İran'da 60 can kaybı yaşandı. Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 870 bini aştı.

ntv.com.tr - DHA 26.04.2020 - 17:03 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 20:13

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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bini geçti,. Vaka sayısı ise 2 milyon 923 bin 109'a ulaştı. 

İTALYA

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi.

FRANSA

Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 23 bin 190'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Covid-19'a karşı 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, 20 Mart'tan (235 ölü) sonra günlük ölüm sayısında en düşük artış kaydedildi. Ülkede dün 378 olarak açıklanan günlük ölü sayısı bugün 288 oldu. Bakanlık, ölenlerin toplam sayısının 23 bin 190'a yükseldiğini bildirdi.


Ülkede vaka sayısı düne nazaran 1729 artışla toplamda 225 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 24 artışla 98 bin 732 olarak verildi. İspanya'da art arda üçüncü gün iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerine çıkması, günün en önemli detayı olarak öne çıkarıldı.
Öte yandan İspanya'daki 17 özerk yönetim hükümetinin başkanıyla video konferans yöntemiyle bu sabah toplantı yapan Başbakan Pedro Sanchez, normalleşme sürecinin merkezi hükümet tarafından yürütüleceğini, "çok dikkatli hareket edilmesi gereken bu sürecin kademeli ve asimetrik" olacağını söyledi. Sanchez ayrıca kademeli normale geçiş kapsamında 2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapmaya izin verilmesini planladıklarını açıkladı.

ÇOCUKLAR 43 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKTI

Bu arada İspanya'da sol koalisyon hükümetin olağanüstü halde yaptığı bazı gevşetmeler kapsamında 43 gün aradan sonra 14 yaş altındaki çocuklar sokağa çıkmaya başladı.


Ülkedeki yaklaşık 6 milyon çocuğu kapsayan karar gereği, 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla 1 saatliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veriliyor.


Parka gitmenin ya da arkadaşlarıyla toplu olarak oyun oynamanın yasak olduğu uygulamada çocukların, yanında bir aile üyesi olması şartıyla bisiklete veya kaykaya binmesine müsaade ediliyor.

"VERİLER VİRÜSÜN KONTROL EDİLEBİLİR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, günlük verileri değerlendirdiği basın toplantısında, "Veriler, virüsün kontrol edilebilir olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda riskleri yeterince azaltabileceğimizi garanti ettiğimiz yeni normalleşmeler olacaktır. Kademeli geçiş sürecini başlatmak için tavsiyelerin olduğu bir raporu bu sabah Sağlık Bakanı ve Başbakan'a gönderdik." dedi. Simon, bundan sonraki aşamada sağlık sisteminin olası yeni bir salgın dalgasına cevap vermesinin garanti edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu süreci izleyebilecek mekanizmalara sahip olduklarını ama vatandaşların Kovid-19'a karşı uyguladığı önlemleri aynı ciddiyetle devam ettirmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 60 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 5 bin 710'a çıktığını belirterek, vaka sayısının da 1153 artarak 90 bin 481'e ulaştığı bilgisini verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili "beyaz", "sarı" ve "kırmızı" bölge uygulamasına geçileceğini söyledi. Ruhani, "Covid-19'la mücadelede getirilen sınırlamalar bölgesel riske göre değerlendirilecek. Mesela eğer bir bölgede iki hafta üst üste yeni vaka görülmez, corona virüs nedeniyle ölüm olmaz ise Sağlık Bakanlığı o bölgeyi beyaz bölge ilan edebilecek. Diğer bölgeleri de sarı veya kırmızı olarak sınıflandıracak" dedi.

ABD

ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 54 bin 265’e yükselirken corona virüs tespit edilen kişi sayısı ise ülke genelinde 960 bin 896 oldu. 

Corona virüs salgınından en fazla etkilenen New York’ta 288 bin 313 hasta bulunurken virüs kaynaklı ölümler 21 bin 908 oldu.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 870 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde, yeni tip corona virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 870 bini aştı.

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 871 bin 265 kişi hastalığı yenmeyi başardı.


En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (118 bin 633), İspanya (117 bin 727), Almanya (109 bin 800), Çin (77 bin 394), İran (69 bin 657), İtalya (64 bin 928) ve Fransa (44 bin 594) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 29 bin 140'a ulaştı.
Ülkede bir süredir kapalı olan ibadethanelerin durumunun bu çerçevede ele alındığını dile getiren Ruhani, beyaz ilan edilen bölgelerde sosyal mesafeye uyulması kaydıyla ibadethanelerin açılabileceğini belirtti.


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