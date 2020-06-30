Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı

Corona virüste dünya genelinde vaka sayısı 10 milyon 400 bini, can kaybı da 508 bini aştı. Yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi ise Covid-19'u atlatarak iyileşti. Meksika'da son 24 saatte 473 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı sayısı 27 binin üzerine çıktı.

ntv.com.tr 30.06.2020 - 07:52

Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 1

Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip coronavirüs salgını 10 milyon 412 binden fazla insana bulaştı. 

Covid-19 nedeniyle 508 binin üzerinde hasta hayatını kaybetti. 

Yaklaşık 5 milyon 700 bin insan ise corona virüsü yenerek, iyileşti. 

Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 2

Orta Amerika ülkesi Meksika'da Covid-19 kaynaklı ölümler devam ediyor. 

Ülkede son 24 saate 473 kişi corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. 

Böylece Meksika'da toplam can kaybı 27 bin 121'e yükselirken, vaka sayısı da 220 bin oldu. 

Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 3

NİJERYA'DA VAKA SAYISI 25 BİNİ AŞTI 

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 132 bin 304 Covid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 566 artarak 25 bin 133'e çıktığı belirtildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 573'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 402 olduğu aktarıldı.
Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 4
Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 5
Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 6
Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 7
Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 8
Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 9
Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 10
Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 11
Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 12
Corona virüste son durum: Meksika'da 473 can kaybı - 13

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