Corona virüste son durum: Meksika'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı gerçekleşti

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 23.05.2020 - 16:50 | Son Güncelleme : 23.05.2020 - 16:53
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 vaka sayısı 2 bin 960 artarak 62 bin 527'ye yükseldi.
Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 479 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 989'a çıktı.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm kayda geçti. Sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 42 bin 725 oldu.
Meksika'da ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi. Açıklamada, 376 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 3 kişinin taburcu edildiği, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 971 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 258 hasta da iyileşti.
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede bir gün içinde 13'ü başkent Seul'e komşu Gyeonggi kentinde olmak üzere 23 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.
Vakaların önemli bir kısmının son günlerde salgının odak noktası haline gelen Seul'deki gece kulüpleriyle bağlantılı olduğu düşünülürken 2 bin 629 eğlence mekanının daha kapatılmasına karar verildi. Ülkede Covid-19 vaka sayısı 11 bin 165'e yükselirken, salgına bağlı 266 ölüm gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1001 artarak 21 bin 48’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı. Cuma günü ise rekor kırıldı. Bir günde 20 bin 803 yeni vaka tespit edildi.
Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 645 bin 353 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 97 bin 655 kişi öldü.
Salgında ölenlerin sayısı 3 bin 183'e, iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 473’e ulaştı. En fazla vaka görülen bölgeler arasında başı 32 bin 329 hastayla Kuzey Afrika çekerken, Batı Afrika'da 27 bin 769, Güney Afrika'da 21 bin 678, Doğu Afrika'da 11 bin 426 ve Orta Afrika’da 10 bin 731 olarak kaydedildi.
Vaka sayının en yüksek olduğu ülkeler, Güney Afrika (20 bin 125), Mısır (15 bin 786), Cezayir (7 bin 918), Fas (7 bin 332), Nijerya (7 bin 261) olarak sıralandı.
Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, kendi bölgelerinde en fazla vakaya rastlanan ülkeler oldu.
Kıta genelindeki hastanelerde 59 bin 277 kişinin yeni tip corona virüs tedavisi sürüyor.
Eritre, Morityus ve Seyşellerde aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda’da şu an kadar ölüm rapor edilmedi.
Rusya Corona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 434 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 335 bin 882’ye çıktı. Ülkede can kaybı sayısı 139 artarak 3 bin 388’e, iyileşen sayısı 8 bin 111 artarak 107 bin 936’ya ulaştı. Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,9 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42’sinde semptom görülmediği ifade edildi.
Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 190 artarak 161 bin 397’ye, ölü sayısı 67 artarak 1934’e çıktı. Şehirde toplam 47 bin 413 kişi sağlığına kavuştu.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 276 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 400 binden fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 276 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1101 oldu. Son 24 saatte yapılan 14 bin 705 testten 1743'ünün pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 52 bin 437'ye çıkarken, toplam test sayısı 460 bin 692 olarak açıklandı.
En fazla vaka 20 bin 883'le Sindh eyaletinde, en az vaka 171'le Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi. Salgının ülkeye ulaştığı ilk gün olan 26 Şubat'tan bu yana 16 bin 653 kişi ise iyileşti.
Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moldova ve Gürcistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları ve ölümler artıyor.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 93’ü sağlık çalışanı ve 60’ı çocuk 432 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 20 bin 580’e çıktığını bildirdi.
Kazakistan'da ise Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Covid-19 vaka sayısı 322 artarak 7 bin 919'a ulaştı, vaka sayısında artış yüzde 4,2 oldu.
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre ise, 374 kişide Covid-19'a tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 302'ye, ölü sayısı 3 artarak 77'ye çıktı. Bugüne kadar 49 bin 80 test yapılan ülkede, 2 bin 936 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 257 hastanın tedavisi sürüyor.
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 vaka sayısının 50 artarak 3 bin 78’e ulaştığı, yeni vakaların 42’sinin yurtdışından getirildiği bildirildi.
Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, 15 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1350'ye, 20 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 949'a yükseldiğini ifade etti.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 238’e yükseldiğini açıkladı.
Vakalardan 1462’sinin sağlık çalışanı olduğu ifade edilen açıklamada, durumu ağır olan 286 hastanın 23’ünün solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 83 artarak 3 bin 452 olduğu aktarıldı.
Gürcistan'da olağanüstü hal rejimi (OHAL) ve sokağa çıkma yasağı yaklaşık 2 ay sürmesinin ardından bugün sona erdi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısının 5 artarak 731’e, iyileşenlerin sayısının da 509’a yükseldiği belirtildi. Ülke virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, Covid-19 sebebiyle ülke genelinde 59 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1869 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Buna göre, ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 359'a yükseldiğini aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 133 bin 521 olduğunu belirtti.
Bir çok eyalette vaka ve can kayıplarının düşüşe geçtiğini ifade eden Cihanpur, "Son 24 saatte 14 eyalette Kovid-19 nedeniyle ölüm olmadı. 6 eyalette ise virüs kaynaklı yalnızca birer ölüm vakası yaşandı. Umuyorum bu süreç dikkat ve ciddiyetle gelecek haftalarda da devam eder." diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin ise halen yüksek riskli bölge olduğuna dikkati çekti.