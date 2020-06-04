Corona virüste son durum: Ölenlerin sayısı 390 bini aştı





Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 3 milyon 200 bini aştı. Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 647 bini aşarkerken,, virüs nedeniyle 390 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte ABD'de 1072, İspanya'da 5, İtalya'da 88, İngiltere'de 176 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 04.06.2020 - 19:58





Küresel Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 390 bin 54'e, vaka sayısı 6 milyon 646 bin 623'e ulaştı.





Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bini aştı.Küresel Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 390 bin 54'e, vaka sayısı 6 milyon 646 bin 623'e ulaştı.





Bu ülkeyi 39 bin 904 bin ile İngiltere, 33 bin 689 ile İtalya, 32 bin 688 ile Brezilya, 29 bin 21 ile Fransa, 27 bin 133 ile İspanya, 11 bin 729 ile Meksika, 9 bin 548 ile Belçika, 8 bin 705 ile Almanya, 8 bin 71 ile İran, 7 bin 636 ile Kanada, 6 bin 363 ile Hindistan, 5 bin 990 ile Hollanda, 5 bin 384 ile Rusya, 4 bin 894 ile Peru ve 4 bin 634 ile Çin izledi.



1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:



"Türkiye (4 bin 630), İsveç (4 bin 562), Ekvador (3 bin 486), İsviçre (1921), Pakistan (1770), Endonezya (1721), İrlanda (1664), Portekiz (1455), Şili (1356), Romanya (1306), Polonya (1117), Mısır (1088), ve Kolombiya (1045).”



Virüs bulaşan 3 milyon 206 bin 33 kişi iyileşirken, 3 milyon 50 bin 186 kişinin tedavisi sürüyor. Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 109 bin 650 ölümle ABD 'de görüldü.Bu ülkeyi 39 bin 904 bin ile İngiltere, 33 bin 689 ile İtalya, 32 bin 688 ile Brezilya, 29 bin 21 ile Fransa, 27 bin 133 ile İspanya, 11 bin 729 ile Meksika, 9 bin 548 ile Belçika, 8 bin 705 ile Almanya, 8 bin 71 ile İran, 7 bin 636 ile Kanada, 6 bin 363 ile Hindistan, 5 bin 990 ile Hollanda, 5 bin 384 ile Rusya, 4 bin 894 ile Peru ve 4 bin 634 ile Çin izledi.1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:"Türkiye (4 bin 630), İsveç (4 bin 562), Ekvador (3 bin 486), İsviçre (1921), Pakistan (1770), Endonezya (1721), İrlanda (1664), Portekiz (1455), Şili (1356), Romanya (1306), Polonya (1117), Mısır (1088), ve Kolombiya (1045).”Virüs bulaşan 3 milyon 206 bin 33 kişi iyileşirken, 3 milyon 50 bin 186 kişinin tedavisi sürüyor.

İSPANYA İspanya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından son 24 saatte 5 artışla toplamda 27 bin 133 kişinin öldüğü bildirildi.



Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Covid-19 kaynaklı ölümlerde 1-3 Haziran arasında sadece bir artış açıklanan ülkede, bu sayı bugün 5'e çıktı.



Kovid-19'a bağlı haftalık ölüm sayısı ise 56 olarak verildi. PCR testlerine göre, son 24 saatte yeni vaka sayısının 195 olduğu ve toplam vaka sayısının 240 bin 660'a yükseldiği kaydedildi.

ABD



ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 793 artışla 1 milyon 903 bin 941'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1072 artarak 109 bin 176'ya çıktı.



ABD'yi, 578 bin 17 vakayla Brezilya, 441 bin 108 vakayla Rusya ve 287 bin 406 vakayla İspanya izliyor. ABD 'de, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1072 artarak 109 bin 176'ya yükseldi.ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 793 artışla 1 milyon 903 bin 941'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1072 artarak 109 bin 176'ya çıktı.ABD'yi, 578 bin 17 vakayla Brezilya, 441 bin 108 vakayla Rusya ve 287 bin 406 vakayla İspanya izliyor.

İTALYA İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 33 bin 689’a yükseldi. Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 868 düşüşle 38 bin 429'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 234 bin 13'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 177 oldu.



İyileşenlerin sayısı bugün 957 artarak 161 bin 895'e çıktı. Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 88 artışla 33 bin 689'a yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 353 olan sayı, bugün 338'e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 49 bin 544 test yapıldı.

İNGİLTERE İngiltere'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 176 artarak 39 bin 904 oldu.



Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 176 artışla 39 bin 904'e yükseldi.Ülkedeki toplam vaka sayısı da 1805 artarak 281 bin 661'e çıktı.



Bir günde 220 bin 57 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı ise 5 milyon 5 bin 565 oldu. Bakan Shapps, ülkede 15 Haziran'dan itibaren toplu taşımada maske takmanın da zorunlu hale geleceğini bildirdi. İngiltere'de 15 Haziran itibarıyla temel ihtiyaç maddeleri dışındaki ürünleri satan perakende dükkanlarının ve bazı ortaokulların açılması öngörülüyor.



Ülkede mayıs ayı ortasından itibaren gidilen kademeli gevşeme adımlarıyla bazı sektörlerde işbaşı yapılmış, ilkokulların ilk ve son sınıfları eğitime başlamış, açık hava pazarları ve oto galeriler faaliyete geçmişti.



