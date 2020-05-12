Corona virüste son durum: Rusya, ABD ve İspanya'nın ardından 3. sıraya yerleşti

ntv.com.tr 12.05.2020 - 17:11 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 18:19
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 272 bin 729, can kaybı 288 bin 991'e yükseldi.
Küresel salgında iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 536 bin 196 olarak belirtiliyor.
Çin'in Wuhan şehrinden yayılan corona virüs zamanla tüm dünyayı etkisi altına aldı.
''worldometers'' internet sayfasında yer alan bilgilere göre, virüste merkez üssü haline gelen ABD'de 1 milyon 385 bin 850 vaka bulunurken; ABD'yi, 268 bin 143 vaka ile İspanya takip ediyor.
ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor. Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Covid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı üçüncü ülke oldu.
Ülkede son 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka tespit edildi. Rusya'da toplam ölü sayısı da 2 bin 116'ya yükseldi.