Corona virüste son durum: Rusya, ABD ve İspanya'nın ardından 3. sıraya yerleşti

RUSYA 3. SIRADA

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor. Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Covid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı üçüncü ülke oldu.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka tespit edildi. Rusya'da toplam ölü sayısı da 2 bin 116'ya yükseldi.