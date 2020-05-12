Corona virüste son durum: Rusya, ABD ve İspanya'nın ardından 3. sıraya yerleşti

Geçtiğimiz Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs ile tüm dünyanın savaşı devam ediyor. Kimi ülkeler normalleşme yönünde adımlar atarken Kimi ülkeler de salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 300 bine dayanırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 288 bini geçti. Öte yandan, ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor. İşte dünyada corona virüs salgınına dair son gelişmeler...

ntv.com.tr 12.05.2020 - 17:11 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 18:19

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 272 bin 729, can kaybı 288 bin 991'e yükseldi. 

Küresel salgında iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 536 bin 196 olarak belirtiliyor.

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR 

Çin'in Wuhan şehrinden yayılan corona virüs zamanla tüm dünyayı etkisi altına aldı.

''worldometers'' internet sayfasında yer alan bilgilere göre, virüste merkez üssü haline gelen ABD'de 1 milyon 385 bin 850 vaka bulunurken; ABD'yi, 268 bin 143 vaka ile İspanya takip ediyor. 

ABD

ABD'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1203 artarak 82 bin 10'a yükseldi.

Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 19 bin 30 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu. Vaka sayısının bir milyon 388 bin 137 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1203 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 82 bin 10'a ulaşmış oldu. Ülke genelinde şimdiye kadar 262 bin 321 kişi ise iyileşti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, ABD'de salgın en fazla New York'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 347 bin 151 kişi salgından etkilendi, 27 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 141 bin 137 vakayla New Jersey ve 79 bin 7 vakayla Illinois takip ediyor.

RUSYA 3. SIRADA

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor. Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Covid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı üçüncü ülke oldu.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka tespit edildi. Rusya'da toplam ölü sayısı da 2 bin 116'ya yükseldi. 

İSPANYA

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede, dün 123 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 176'ya yükseldi. Buna rağmen günlük ölü sayısının son 4 gündür 200'ün altında seyretmesi dikkati çekti. İspanya'da Covid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 2 Nisan'da 950 olarak açıklanmıştı.

İNGİLTERE

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 692'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 627 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 692'ye çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 43 artarak 226 bin 463 oldu.

Son 24 saatte 85 bin 293 test yapılırken, toplam test sayısı tekrarlar dahil 2 milyon 7 bin 146'ya yükseldi. Bu arada Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, parlamentoda yaptığı konuşmada, salgında 42 Londra Ulaşım İdaresi çalışanı, 10 da demiryolları personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Covid-19 nedeniyle ölen sağlık ve bakımevi çalışanlarının sayısının da 150'yi geçtiği belirtiliyor. İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.


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