Corona virüste son durum: Rusya, ABD ve İspanya'nın ardından 3. sıraya yerleşti

SALGININ MERKEZİ NEW YORK Öte yandan, ABD'de salgın en fazla New York'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 347 bin 151 kişi salgından etkilendi, 27 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.



New York'u 141 bin 137 vakayla New Jersey ve 79 bin 7 vakayla Illinois takip ediyor.