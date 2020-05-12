Corona virüste son durum: Rusya, ABD'nin ardından 2. sıraya yerleşti

Küresel salgında iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 536 bin 196 olarak belirtiliyor.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 272 bin 729, can kaybı 287 bin 615'e yükseldi.

''worldometers'' internet sayfasında yer alan bilgilere göre, virüste merkez üssü haline gelen ABD'de 1 milyon 385 bin 850 vaka bulunurken; ABD'yi, 268 bin 143 vaka ile İspanya takip ediyor.

Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Covid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.