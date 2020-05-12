Corona virüste son durum: Rusya, ABD'nin ardından 2. sıraya yerleşti

Geçtiğimiz Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs ile tüm dünyanın savaşı devam ediyor. Kimi ülkeler normalleşme yönünde adımlar atarken Kimi ülkeler de salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Son verilere göre; dünya genelinde vakaya sayısı 4 milyon 300 bine dayanırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 285 bini geçti. Öte yandan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 530 bini geçmiş durumda. Salgının son günlerde etkisini göstermeye başladığı Rusya 232 binden fazla vakayla en çok Covid-19 hastası olan ülkeler sıralamasında ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.
İşte dünyada corona virüs salgınına dair son gelişmeler...

ntv.com.tr 12.05.2020 - 14:26

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 272 bin 729, can kaybı 287 bin 615'e yükseldi. 

Küresel salgında iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 536 bin 196 olarak belirtiliyor.

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR 

Çin'in Wuhan şehrinden yayılan corona virüs zamanla tüm dünyayı etkisi altına aldı.

''worldometers'' internet sayfasında yer alan bilgilere göre, virüste merkez üssü haline gelen ABD'de 1 milyon 385 bin 850 vaka bulunurken; ABD'yi, 268 bin 143 vaka ile İspanya takip ediyor. 

RUSYA 2. SIRADA

Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Covid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka tespit edildi. 

Rusya'da toplam ölü sayısı da 2 bin 116'ya yükseldi. 

İSPANYA

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede, dün 123 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 176'ya yükseldi. Buna rağmen günlük ölü sayısının son 4 gündür 200'ün altında seyretmesi dikkati çekti. İspanya'da Covid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 2 Nisan'da 950 olarak açıklanmıştı.

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