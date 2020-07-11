Corona virüste son durum: Rusya'da son 24 saatte 6 bin 611 yeni vaka

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 11.07.2020 - 11:20
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 562 bin 889 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 366 bin 491 kişi iyileşti.
Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 701 bin 687 vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 291 bin 786 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 136 bin 671 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:
"Brezilya (1 milyon 804 bin 338), Hindistan (822 bin 603), Rusya (713 bin 936), Peru (319 bin 946), Şili (309 bin 274), İspanya (300 bin 988), Meksika (289 bin 174), İngiltere (288 bin 133), İran (252 bin 720), Güney Afrika (250 bin 687), Pakistan (246 bin 351), İtalya (242 bin 639), Suudi Arabistan (226 bin 486), Türkiye (210 bin 965), Almanya (199 bin 588), Bangladeş (178 bin 443), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (140 bin 776), Kanada (107 bin 126), Katar (102 bin 630), Arjantin (94 bin 60), Çin (83 bin 587), Mısır (80 bin 235), İsveç (74 bin 898), Irak (72 bin 460), Endonezya (72 bin 347), Ekvador (65 bin 18), Belarus (64 bin 604), Belçika (62 bin 357), Kazakistan (56 bin 455), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (54 bin 50), Umman (53 bin 614), Kuveyt (53 bin 580) Filipinler (52 bin 914), Ukrayna (52 bin 43),ve Hollanda (50 bin 840).”
Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:
"Brezilya 70 bin 524, İngiltere 44 bin 650, İtalya 34 bin 938, Meksika 34 bin 191, Fransa 30 bin 4, İspanya 28 bin 403, Hindistan 22 bin 144, İran 12 bin 447, Peru 11 bin 500, Rusya 11 bin 17, Belçika 9 bin 781, Almanya 9 bin 130, Kanada 8 bin 759, Şili 6 bin 781, Hollanda 6 bin 136, İsveç 5 bin 526, Türkiye 5 bin 323, Pakistan 5 bin 123, Ekvador 4 bin 939, Kolombiya 4 bin 925, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 3 bin 860, Mısır 3 bin 702, Endonezya 3 bin 469, Irak 2 bin 960, Bangladeş 2 bin 275, Suudi Arabistan 2 bin 151, Arjantin 1774, Filipinler 1360, Ukrayna 1345, Belarus 454, Kuveyt 383, BAE 330, Kazakistan 264 ve Katar 146.”
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 515 bin 386 kişi iyileşti.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Eyalette, son 24 saatte yapılan testlerde 216 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıklayan Başbakan Andrews, hastanede tedavi gören 90 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.
Vatandaşlarına "Bu sıradan bir hafta sonu değil, kurallara uyun" çağrısında bulunan Andrews, "Viktoryalılardan yapmalarını istediğim şey, kuralları aşmanın yollarını bulmak için zaman harcamak değil. Bunun yerine kuralları takip etmeleri. Hepimiz bunu yapmak zorundayız. Karşılaştığımız gerçekleri görmezden gelme lüksümüz yok" ifadesini kullandı.
Yaşanan can kaybıyla birlikte Victoria'da virüsten ölenlerin sayısı 23'e, Avustralya genelinde 107'ye yükseldi.
Covid-19 salgını nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 milyon 970 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 9 bin 549 kişiden 7 bin 626'sının iyileştiği kaydedildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 2 Covid-19 vakasına rastlandı.
Çin ana karasında son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı ise 83 bin 587'ye çıktı.
Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede, Covid-19 tespit edilen 78 bin 623 kişi iyileşti.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 35 vaka tespit edildi.
Yeni tespit edilen vakalardan 13'ü mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.
Toplam vaka sayısının 13 bin 338'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 12 bin 144 kişi iyileşti.
Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Covid-19 vakası sayısı 1806'ya ulaştı.
Ülkede, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ölüm gerçekleşmezken, virüse bağlı 288 kişi yaşamını yitirdi.
Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.
Artan vakalar üzerine Güney Kore'de ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmişti.
Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.
Rusya'da ise son 24 saatte 6 bin 611 yeni vaka tespit edildi. Ülkede böylece toplam vaka sayısı 720 bin 547'ye yükseld,.
Son 24 saatte 188 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Rusya'da toplam can kaybı, 11 bin 205 oldu. 497 bin 446 kişi ise iyileşti.