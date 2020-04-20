Corona virüste son durum: Rusya'da vaka sayısı artıyor

Corona virüs dünya genelinde 2 milyon 414 bin 595 kişiye bulaşırken Covid-19 bu zamana kadar 165 bin 174 kişinin canına mal oldu.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüste ABD vaka sayıları ile ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi sırayla İspanya, İtalya ve Fransa takip ediyor.