Corona virüste son durum: ABD'de toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti

ntv.com.tr 28.04.2020 - 19:29 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 22:00
Corona virüs hakkında son gelişmeler NTV.com.tr'de...
Son gelişmeleri takip etmek için CORONA VİRÜS
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 bin 231'e yükseldi. Vaka sayısı ise 3 milyon 110 bin 702'ye çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 11 gündür yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası görülmediğini açıkladı. Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni Covid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.
KKTC'de ilk Covid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.
RUM KESİMİNDE 15 YENİ VAKA
Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni Covid-19 vakasına rastlandı. Rum Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu. Kıbrıs Rum kesiminde ilk Covid-19 vakası 9 Mart'ta görüldü, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.