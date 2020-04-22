Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 600 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 600 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 700 bini, ölenlerin sayısı ise 180 bini aştı. İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 25 bin 85'e yükseldi. Öte yandan son bir günde İngiltere'de 759, İspanya'da 435, ABD'de ise 2 bin 701 ölüm gerçekleşti.

ntv.com.tr 22.04.2020 - 17:03 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 20:19

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CORONA VİRÜS SALGININA DAİR HER ŞEY

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçti. 

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 13'e, vaka sayısı 2 milyon 600 bini aştı.

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 45 bin 430 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 25 bin 85 can kaybı ile İtalya, 21 bin 717 ile İspanya, 20 bin 796 ile Fransa, 18 bin 100 ile İngiltere, 6 bin 262 ile Belçika, 5 bin 391 ile İran, 5 bin 127 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (4 bin 54), Brezilya (2 bin 769), Türkiye (2 bin 259), İsveç (1937), Kanada (1871) ve İsviçre (1478)"

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 706 bin 423 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 701 bin 847 kişi bulunuyor.

İTALYA

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 25 bin 85'e yükseldi. Ülkede 2 aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 


Açıklamada, ülkedeki aktif corona virüs vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü, düne göre 10 düşüşle 107 bin 699'a gerilediği bildirildi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 187 bin 327 oldu.

Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 943 ile rekor kırdığı, toplam rakamın 54 bin 543'e çıktığı kaydedildi.

ABD'DE 24 SAATTE 2 BİN 701 CAN KAYBI

ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 701 artarak 45 bin 75'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE 759 ÖLÜM

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 759 artarak 18 bin 100’e yükseldi.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 21 bin 717'ye çıktı.

ÇİN'DE 30 G. KORE'DE 11 YENİ VAKA

Corona virüs salgının ilk merkezi Çin'deki normalleşme devam ediyor. 

Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı, 7'si yurt içi kaynaklı olmak üzere 30 vaka saptandı.

Virüs kaynaklı yeni can kaybının olmadığı ülkede, yurt içi kaynaklı vakaların tamamı Çin'in Rusya ile kuzeydoğu sınırında bulunan Heylongciang eyaletinde görüldü.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 yeni vakaya rastlandı, virüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Son 4 gündür günlük yeni vaka sayısının 15'i geçmediği ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 694'e, ölü sayısı da 237'ye yükseldi.

PAKİSTAN'DA ÖLÜMLER ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Pakistan'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 209 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 533 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 9 bin 749'a yükseldi.

BREZİLYA'DA 24 SAATTE 166 ÖLÜM

Corona virüsle mücadele için büyük kavgaların yaşandığı Brezilya'da salgın yayılıyor. 

Ülkede son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı da 43 binin üzerine çıktı. 

Ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro corona virüs önlemlerine şiddetle karşı çıkıyor. 

Ancak geniş yetkilere sahip eyalet valileri salgının önüne geçebilmek için önemli tebirler alıyor. 

SİNGAPUR'DA VAKALAR 10 BİNİ AŞTI

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 1016 yeni Covid-19 vakası saptandığını ve böylece Singapur'da şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 10 bin 141'e yükseldiğini açıkladı.

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