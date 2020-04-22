Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 600 bini aştı

ntv.com.tr 22.04.2020 - 17:03 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 20:19
Corona virüs hakkında son gelişmeler ntv.com.tr'de...
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Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçti.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 13'e, vaka sayısı 2 milyon 600 bini aştı.
Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 45 bin 430 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 25 bin 85 can kaybı ile İtalya, 21 bin 717 ile İspanya, 20 bin 796 ile Fransa, 18 bin 100 ile İngiltere, 6 bin 262 ile Belçika, 5 bin 391 ile İran, 5 bin 127 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.
İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 25 bin 85'e yükseldi. Ülkede 2 aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamada, ülkedeki aktif corona virüs vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü, düne göre 10 düşüşle 107 bin 699'a gerilediği bildirildi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 187 bin 327 oldu.
Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 943 ile rekor kırdığı, toplam rakamın 54 bin 543'e çıktığı kaydedildi.
Corona virüs salgının ilk merkezi Çin'deki normalleşme devam ediyor.
Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı, 7'si yurt içi kaynaklı olmak üzere 30 vaka saptandı.
Virüs kaynaklı yeni can kaybının olmadığı ülkede, yurt içi kaynaklı vakaların tamamı Çin'in Rusya ile kuzeydoğu sınırında bulunan Heylongciang eyaletinde görüldü.
Corona virüsle mücadele için büyük kavgaların yaşandığı Brezilya'da salgın yayılıyor.
Ülkede son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı da 43 binin üzerine çıktı.
Ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro corona virüs önlemlerine şiddetle karşı çıkıyor.
Ancak geniş yetkilere sahip eyalet valileri salgının önüne geçebilmek için önemli tebirler alıyor.