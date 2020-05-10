Corona virüste son durum: Rusya’da son 24 saatte 11 bin yeni vaka

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 103 bini aştı. Öte yandan, Rusya’da son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 200 bini geçti.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 10.05.2020 - 05:58 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 11:42

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 280 bin 470 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 443 bin 480 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 103 bin 539'a yükseldi.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 347 bin 318 kişide Covid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 80 bin 40 kişi yaşamını yitirdi.

RUSYA'DA REKOR VAKA ARTIŞI

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 209 bini geçti. Rusya Corona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 209 bin 688'e ulaştı.

Son bir haftadır günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede, ölü sayısı 88 artarak 1915, iyileşen sayısı da 2 bin 390 artarak 34 bin 306 oldu. Böylece ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'den sonra Rusya, dünyada vaka sayısı bakımından 5'inci sıradaki yerini korudu.

Öte yandan, vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,5 olurken, yeni vakaların yüzde 42,4'ünde semptom görülmediği belirtildi.

MOSKOVA'DA VAKA SAYISI 109 BİNİ ÜZERİNDE

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 551 artarak 109 bin 740'a, ölü sayısı ise 58 artarak 1068'e çıktı. Moskova'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,3 olurken, toplam 13 bin 790 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 226 bini son 24 saatte olmak üzere ülkede toplam 5 milyon 400 bin test yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 243 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

RUSYA'DAKİ COVİD-19 DURUMU

Rusya'da, ilk virüs vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Moskova Belediyesi, şehirde bugüne kadar Covid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar almıştı. Öte yandan, Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Covid-19 tespit edilmişti.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:


"İspanya (262 bin 783), İtalya (218 bin 268), İngiltere (215 bin 260), Rusya (198 bin 676), Fransa (176 bin 658), Almanya (171 bin 324), Brezilya (156 bin 61), Türkiye (137 bin 115), İran (106 bin 220), Çin (82 bin 901), Kanada (67 bin 702), Peru (65 bin 15), Hindistan (62 bin 939), Belçika (52 bin 596), Hollanda (42 bin 382), Suudi Arabistan (37 bin 136), Meksika (33 bin 460), İsviçre (30 bin 251), Pakistan (29 bin 465), Ekvador (29 bin 71),
Portekiz (27 bin 406), Şili (27 bin 219), İsveç (25 bin 921), Singapur (23 bin 336), İrlanda (22 bin 760), Belarus (22 bin 52), Katar (21 bin 331), Birleşik Arap Emirlikleri (17 bin 417), İsrail (16 bin 454), Japonya (16 bin 375), Avusturya (15 bin 833), Polonya (15 bin 651), Ukrayna (15 bin 232), Romanya (15 bin 131), Bangladeş (13 bin 770), Endonezya (13 bin 645), Güney Kore (10 bin 874), Filipinler (10 bin 610), Kolombiya (10 bin 495), Danimarka (10 bin 319) ve Sırbistan (10 bin 32)."

ARAP ÜLKELERİNDE CAN KAYIPLARI VE VAKALAR ARTTI

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha Covid-19'dan hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 514'e yükseldiği belirtildi. 

Toplam vaka sayısının 8 bin 964'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısı 2 bin 2 olarak paylaşıldı. 

- BAE

 Hükümet Sözcüsü Amine Dahhak yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 kaynaklı yeni 11 ölümün gerçekleştiğini, toplam 185 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Açıklamada, ülkede 614 yeni tanıyla toplam vaka sayısının 17 bin 417'ye çıktığı kaydedildi.   

FAS VE KUVEYT

Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam vefat sayısının 186'ya vaka sayısının ise 5 bin 910'a yükseldiğini açıkladı. 

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 bin 461'e ulaştığı aktarıldı. 

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 49'a çıktığını duyurdu.

Vaka sayısının 7 bin 623'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 622'ye ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan Kuveyt Diş Tabipleri Odası yaptığı basın açıklamasında ülkede Covid-19'dan bir doktorun daha hayatını kaybettiğini, sayının ikiye çıktığını duyurdu. 

Açıklamada, corona virüsle mücadelede görev yapan doktorun Hint asıllı olduğu kaydedildi.

Daha önce Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, koronavirüsle mücadele eden Mısırlı bir doktorun vefat ettiğini belirtmişti.  

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, yeni Covid-19 vakası olarak 151 kişiye tanı konulduğunu ülkede toplam vaka sayısının 4 bin 555'e yükseldiğini açıkladı. 

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 8 olduğu belirtilmişti.

RUSYA'DA VAKA ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Rusya'da 198 bin 676 kişide daha Covid-19 tespit edildi.

Rusya, ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere’den sonra dünyada vaka sayısı bakımından beşinci sırada kalmayı sürdürdü. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 827'ye yükseldi.

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