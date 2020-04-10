Corona virüste son durum: Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 570 bini, iyileşen kişi sayısı 350 bini ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 bini aştı. Öte yandan, Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı. Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi. Son bir gün içinde İtalya'da 610, İngiltere'de 881, İspanya'da bir günde 683, ABD'de bin 890 kişi yaşamını yitirdi.

ntv.com.tr

Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı.  Açıklama ülkede salgın ile mücadele eden acil durum komitesinin Twitter hesabından yapıldı. Aynı açıklamada virüse yakalanan hastanın durumunun stabil olduğu ve gerekli tedavinin uygulandığı bilgisinin de altı çizildi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 353 bin 138 kişi yeni tip Corona virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkedeki 77 bin 370 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (52 bin 165), Almanya (50 bin 557), İran (32 bin 309), İtalya (28 bin 470), ABD (24 bin 961) ve Fransa (23 bin 206) oldu.

Dünya genelinde C-19 vaka sayısı 1 milyon 589 bin 16'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 94 bin 946 kişi hayatını kaybetti.

FRANSA

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi.

İTALYA

İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, iyileşenlerin sayısının ise bugün 1979'luk artışla 28 bin 470'e yükseldiğini kaydetti.





Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli de yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısındaki düşüşün art arda 5 gündür sürdüğünü belirtti.

İNGİLTERE

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 olurken, henüz zirvenin görülmediği bildirildi. Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 97'den 7 bin 978'e çıktığını açıkladı. Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının 16 bin 784 olduğunu duyurdu.


Bugün acil durum kabine toplantısına (Cobra) başkanlık ettiğine dikkati çeken Raab, kısmi karantina uygulanmasına devam edilmesinin önemine vurguladı. Hükümetin kısmi karantinanın sonuçlarını tam olarak öğrenmeye çalıştığını, ilk değerlendirmelerin salgınla mücadeleye olumlu etkisi olduğunu gösterdiğini söyleyen Raab, "Virüste henüz tepe noktasına ulaşmadık, bu yüzden uyguladığımız önlemleri kaldırmak için hala çok erken." dedi.

En önemli önceliğin hala hayat kurtarmak ve koronavirüsün yayılmasını durdurmak olduğunu belirten Raab, "Elde ettiğimiz ilerlemeleri kaybetmemeliyiz, pek çok insanın yaptığı fedakarlıkların boşa gitmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun bakımda üçüncü geceyi geçiren Başbakan Johnson'ın iyileşmeye devam ettiği ve moralinin yerinde olduğu belirtildi.

ABD

ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte  bin 890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.

İRAN

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla 15 bin 238'e çıktı.

BREZİLYA'DAN HİNDİSTAN’A "HİDROKSİKLOROKİN" İHRACATI İÇİN TEŞEKKÜR

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye "hidroksiklorokin" ihracatına onay verdiği için teşekkür etti. Bolsonaro, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Hidroksiklorokin ihracatına onay verip ülkemize gönderilmesini sağlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.




Yerel basındaki haberlerde, Hindistan’dan gelen kargolarda sıtma ilacı yapımında ve aynı zamanda Covid-19 tedavisinde de kullanılabilecek ilaçların ham maddelerinin de yer aldığı belirtildi. Hindistan makamları, 7 Nisan'da sıtma için geliştirilmiş olmasına rağmen yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde denenen "hidroksiklorokin" başta olmak üzere bazı ilaçların ihracatı üzerindeki yasakların kaldırıldığını duyurmuştu.

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