Corona virüsü hızla yayılıyor (Avrupa'da bir ülkeye daha sıçradı)

Çin'de başlayan corona virüsü salgınında ölü sayısı 2 bin 707 oldu. Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ise ölü sayısı 16'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yaptı. Kanarya adalarında bin kişilik otel salgın nedeniyle karantinaya alındı. Avrupa'da üç ülkede daha corona virüsü tespit edildi. İsviçre Sağlık Bakanlığı ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ülkelerinde ilk corona virüs vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Avusturya da, iki corona virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı. İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesi'nde bir kişide corona virüs vakası görüldüğü bildirildi.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 25.02.2020 - 18:32

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 707'ye yükseldi.

Yeni tip corona virüsü, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 15, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Corona virüsünün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."

BİN KİŞİLİK OTELE KARANTİNA İspanya'ya bağlı Kanarya adalarında bin kişiyi konuk eden bir otel corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı. İtalya'dan tatile giden bir doktorun corona virüs hastası olduğu belirtildi. Bu nedenle otelin karantinaya alındığı aktarıldı.

KATALONYA ÖZERK BÖLGESİ'NDE İLK VAKA Le Vanguardia gazetesinin haberine göre İspanya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Katalonya Özerk Bölgesi'nde ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü doğruladı. Bu ülkenin anakarasında görülen ilk vaka oldu. Daha önce İspanya'da Almanya, İtalya ve İngiltere'den gelen üç turistte corona virüsü vakası görüldüğü açıklanmıştı.

Avrupa'da üç ülkede daha corona virüsü tespit edildi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ülkede ilk corona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Avusturya da, Tirol bölgesinde iki corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Avusturya, corona virüsü nedeniyle İtalya ile tren seferlerini durdurduğunu açıklamıştı. Avrupa ülkesi İtalya'da corona virüsü nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

İSVİÇRE'DE İLK VAKA İsviçre Halk Sağlığı Federal Ofisi ülkede ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı. İsviçre televizyonu Swiss de İtalya sınırındaki Ticcino bölgesindeki yetkililerin vakayı doğruladığını bildirdi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi de, kendisinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de corona oldum" dedi.

İRAN'DA BAKAN YARDIMCISI DA YAKALANDI Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun" ifadesini kullandı.

VİRÜS MECLİS'E DE SIÇRADI İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, kendisinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Reformist milletvekili Sadıki, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum" ifadelerini kullandı. Virüsün tutuklular arasında yayılmasının önlenmesi için Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye "siyasi mahkumların serbest bırakılması" çağrısında bulunan Sadıki, bunun siyasi mahkumların ailelerinin bir ricası olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde de 16 kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüsü (Covid-19) "davetsiz misafire" benzetti. Ruhani, başkent Tahran ile ülkenin kuzeyi arasında yapılan otoyolun açılış törenindeki konuşmasında corona virüsle ilgili açıklamada bulundu.

Halkın korkuya kapılmamasını ve Sağlık Bakanlığının talimatlarına göre hareket etmesini isteyen Ruhani, "Corona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Corona virüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı." dedi.





Virüsten korunmak için kullanılan hijyen malzemelerinin kara borsaya düşmesiyle ilgili de uyarıda bulunan Ruhani, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalıdır. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paralara göz dikilmemelidir." diye konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlarına evinizden çıkmayın çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı virüsün tespit edildiği 11 eyalette halka sokağa çıkmama çağrısı yaptı.

JAPONYA'DA 94 MAÇ ERTELENDİ Japonya'da yeni tip corona virüsü salgınının oluşturduğu endişe nedeniyle 1, 2 ve 3. ligler ile Japonya J Ligi Levain Kupası'nda 28 Şubat-15 Mart tarihlerinde oynanacak 94 karşılaşma ertelendi.

IRAK'TAN 5 ÜLKEYE YASAK Corona virüsünün sıçradığı son ülkelerden Irak yeni önlemleri açıkladı. Bağdat yönetimi Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur'dan ülkeye girişleri yasakladı. Irak Sağlık Bakanlığı ayrıca salgının görüldüğü Necef kentine acil durumlar dışında gidilmemesi uyarısını yaptı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİDE CORONA VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Covid-19'a rastlandı. Ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı belirtildi. Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip corona virüsü görüldüğü bildirilmişti.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide corona virüsü tespit edildi.