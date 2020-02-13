Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'e yaklaştı (Son durum)

Çin'deki virüs salgınında hem ölü sayısı hem yeni vaka sayısı her geçen gün artıyor.

250'den fazla kişinin öldüğü ve bir günde yaşanan en fazla ölüm olarak kayıtlara geçen günün ardından bugün, ölü ve vaka sayısında azalma görüldü. 121 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 90 yeni vaka tespit edildi.

Corona virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı ise bin 500'e yaklaştı. Vaka sayısı 65 binin üzerinde.