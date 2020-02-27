Corona virüsü olduğunu ihbar edene tek şartla 1400 dolar

Yeni tip Corona virüsün çıktığı yer olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir kentte, corona virüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek. Söz konusu parayı almak için tek şart ise, hastaneye başvuran kişide corona virüsüne rastlanması gerekiyor.

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ntv.com.tr 27.02.2020 - 10:56

Yeni tip Corona virüsünün ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Çin'de virüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde corona virüsüne yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye 1400 dolar para ödülü verilecek.

Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 corona virüs vakasına rastlandı, kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için para ödülü gibi yöntemlere başvuruyor.

Çin'de Qianjiang kenti dışında bazı bölgelerde corona virüsü ile mücadele için "para ödülü" yöntemine başvuruluyor.

Yeni tip Corona virüsünün merkezi olan Hubey bölgesinde şimdiye kadar 65 bin vakaya rastlandı ve 2 bin 600 ölüm yaşandı.

Dünya çapında ise yeni tip corona virüs vakası 80 bini aşarken, 2 bin 800'den fazla insan yaşamını yitirdi.

ÇİN'DE VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ Çin'de corona virüsten ölümlerde de ilk kez düşüş yaşandı. Ülkede dün 29 ölüm yaşandı. Bu rakamda 28 Ocak'tan bu yana ilk kez düşüş yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda günde ortalama 100 ölüm yaşanıyordu.

Corona virüsü ABD ve Güney Kore'nin Kore yarımadasında yapmayı planladığı askeri tatbikatı da vurdu. Baharda yapılması planlanan askeri tatbikat, belirsiz bir tarihe ertelendi.

Güney Kore'de sadece dün 334 corona vakası tespit edildi. Ülkede corona virüs tespit edilen kişi sayısı bin 595'e yükseldi.

Çin ana karasında 78 bin 497, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 91 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Covid-19 tespit edildi.

DÜNYA GENELİNDE YAYILIYOR Dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti. Yeni tip corona virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 1595, Japonya 894, İtalya 447, İran 139, Singapur 93, ABD 60, Tayland 40, Bahreyn 33, Kuveyt 26, Avustralya 23, Malezya 22, Almanya 21, Fransa 17, Vietnam 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, İspanya 12, Kanada 12, Irak 5, Rusya 5, Umman 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, İsrail 2, Avusturya 2, Pakistan 2, Lübnan 2, İsveç 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 1, Mısır 1, Afganistan 1, Yunanistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Romanya 1, Norveç 1."

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.