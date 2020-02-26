Corona virüsü salgınında ölü sayısı artıyor

İTALYA'DA 11 ÖLÜ 323 HASTA

İtalya’da yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.



Corona virüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.

İtalya genelinde corona virüsü vaka sayısı da 323'e yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başlandığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Covid-19'a rastlandı.