Corona virüsü son 24 saatte 77 can aldı (Corona virüsünde son durum)

Anadolu Ajansı 22.02.2020 - 19:28 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 06:53
Salgın bölgelerine yönelik kararnamenin belirlenen kurallara uymayanlara cezai yaptırım öngördüğünü de dile getiren Başbakan, şunları kaydetti:
"Salgın alanlarında, özel istisnalar haricinde, giriş-çıkışa izin verilmeyecektir. İş, eğitim ve kamu etkinlikleri askıya alındı. Salgın bölgesinden çıkan kararnameyi ihlalden Ceza Kanunu'nun 650. maddesine göre cezalandırılabilecek. Bunlar yerel halkı korumak için alınacak önlemlerdir. Kısa bir süre için, birkaç hafta boyunca, halk bazı kısıtlamalara tabii olacak ama onların hayatlarını engellemeyecek."