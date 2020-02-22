Corona virüsü son 24 saatte 77 can aldı (Corona virüsünde son durum)

Dünya genelinde yayılmaya devam eden corona virüsü salgın nedeniyle ölü sayısı artıyor. Virüs nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 2462'ye yükseldi. Son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise 78 bini aştı.

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Anadolu Ajansı 22.02.2020 - 19:28

İTALYA'DA İKİNCİ ÖLÜM Covid-19'un bulaştığı kişi sayısının 24 saatten kısa sürede çift hanelere ulaşmasının ardından yeni tip Corona virüs, ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu.



İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, dün akşam Padova’da 78 yaşındaki erkek bir hastanın Covid-19’dan yaşamını yitirmesinin ardından sabah Lombardiya bölgesindeki Casalpusterlengo’da da bir kadının öldüğü belirtildi. Son ölümle, İtalya’da yeni tip Corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

SERİE A'DA 3 MAÇ ERTELENDİ İtalya Serie A'da 25. haftasında oynanması gereken Inter - Sampdoria, Atalanta- Sassuolo ve Verona - Cagliari karşılaşmaları Cremona ve içinde yer aldığı Lombardiya bölgesinde hızla yayılan yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

VAKA SAYISI 79 Diğer yandan, ülkenin kuzeyindeki sanayi bölgesi Lombardiya ile kuzeydoğusundaki Veneto bölgesinde vaka sayısında artış devam ediyor.



Yetkililerin paylaştığı son bilgiye göre, İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirdi.

Virüsün hızla yayıldığı beldelerde olağanüstü durum çerçevesinde tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilmiş, okullarda ve iş yerlerinde de faaliyetlere ara verilmişti.

Bu arada, Lombardiya bölgesinde virüsün yayılmasına yol açtığı ifade edilen 38 yaşındaki Codognolu hastanın tedavisinin sürdüğü, kendisiyle iş yerinde ve dışarıda temas edenlerin testten geçirildiği belirtildi. Son olarak hayatını kaybeden kadın hastanın, Casalpusterlengo’da bu kişiyle temas ettikten sonra virüsü kapmış olabileceği basında yer buldu.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI SINIRLANDIRMA Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.

Salgın bölgelerine yönelik kararnamenin belirlenen kurallara uymayanlara cezai yaptırım öngördüğünü de dile getiren Başbakan, şunları kaydetti: "Salgın alanlarında, özel istisnalar haricinde, giriş-çıkışa izin verilmeyecektir. İş, eğitim ve kamu etkinlikleri askıya alındı. Salgın bölgesinden çıkan kararnameyi ihlalden Ceza Kanunu'nun 650. maddesine göre cezalandırılabilecek. Bunlar yerel halkı korumak için alınacak önlemlerdir. Kısa bir süre için, birkaç hafta boyunca, halk bazı kısıtlamalara tabii olacak ama onların hayatlarını engellemeyecek."

Conte, önlemleri alırken bunların orantısız olmaması ve etkili şekilde uygulanabilmesine dikkat ettiklerini belirtirken, şu anda AB ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması'nı askıya almayı gerektirecek şartların olmadığını da ifade etti.

Eğitim Bakanı Lucia Azzolina da Bakanlar Kurulunun kararnamesi doğrultusunda virüsün yayılmaması için riskli yerlerde 24-29 Şubat'ta eğitim-öğretimi ve tüm okul gezilerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.