Corona virüsü son 24 saatte 97 can aldı (Corona virüsünde son durum)

Anadolu Ajansı 23.02.2020 - 13:32 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 23:07
Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu. Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.
Çin ana karasında 76 bin 936, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 70 ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Covid-19 tespit edildi. Covid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 8, Japonya'da 3, Güney Kore'de 4, İtalya'da 2 , Tayvan, Filipinler ve Fransa birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8'e yükseldi
Salgın bölgelerine yönelik kararnamenin belirlenen kurallara uymayanlara cezai yaptırım öngördüğünü de dile getiren Başbakan, şunları kaydetti:
"Salgın alanlarında, özel istisnalar haricinde, giriş-çıkışa izin verilmeyecektir. İş, eğitim ve kamu etkinlikleri askıya alındı. Salgın bölgesinden çıkan kararnameyi ihlalden Ceza Kanunu'nun 650. maddesine göre cezalandırılabilecek. Bunlar yerel halkı korumak için alınacak önlemlerdir. Kısa bir süre için, birkaç hafta boyunca, halk bazı kısıtlamalara tabii olacak ama onların hayatlarını engellemeyecek."