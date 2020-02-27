Corona virüsü yayılmaya devam ediyor (Corona virüsünde son durum)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 27.02.2020 - 11:58 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 13:07
Covid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 747, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.
Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 82 bini geçerken, Çin ana karasında 78 bin 514, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 89 ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Covid-19 tespit edildi.
Covid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Japonya 894, Güney Kore 1595, İtalya 470, Singapur 93, İran 141, ABD 60, Tayland 40, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 27, İran 141, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, İtalya 470, Kanada 12, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 43, İspanya 14, Rusya 2, İsrail 2, Umman 2, Bahreyn 33, Yunanistan 1, Brezilya 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Danimarka 1, Gürcistan 1, Irak 6, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Cezayir 1, Afganistan 1."
Danimarka'da ilk corona virüs vakası tespit edildi. Hastanın İtalya'nın kuzeyinden kayak tatilinden dönen bir kişi olduğu belirtiliyor.Estonya da ülkedeki ilk corona virüs vakasının görüldüğünü duyurdu
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısı 141’e ölü sayısı 22'ye yükseldi. Irak’ta virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirirken Yunanistan ve Gürcistan’da 1’er vaka tespit edildi.