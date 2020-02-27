Corona virüsü yayılmaya devam ediyor (Corona virüsünde son durum)

Covid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 747, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip corona virüs, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 22, Japonya'da 3, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Fransa'da 12, Tayvan, Filipinler'de birer kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.