Corona virüsü Yunanistan'a sıçradı (Corona virüsünde son durum)

Yeni tip corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre dünya genelinde 81 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 769'a yükseldi. Virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı ise 42'yi geçti. Corona virüsü Türkiye'nin koşusu Yunanistan'da ilk kez görüldü. İran'da ise ölü sayısı 19'a yükseldi. Böylelikle, Corona virüsü Irak ile birlikte şu anda Türkiye'nin üç sınır komşusunda görüldü. Virüs yeni bir kıtaya da sıçradı. Brezilya hükümeti, ülkede ilk vakanın görüldüğünü doğruladı. Bununla birlikte corona virüsü için geliştirilen ilk aşı test edilmek üzere ABD'ye gönderildi.

Anadolu Ajansı 26.02.2020 - 14:14

Çin'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıktı.

Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 766, hasta sayısı ise 81 bin 2 oldu.

42’inin üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüsü nedeniyle dünyada 2769 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 80 bini aştı.

YUNANİSTAN'DA İLK VAKA

Corona virüsünün uğradığı son ülke Türkiye'nin batıdaki sınır komşusu Yunanistan oldu. Yunanistan Sğlık Bakanlığı ülkede bir kişide corona virüs vakası görüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüs tespit edilen kişinin İtalya'nın kuzeyinden ülkesine dönen 38 yaşındaki bir Yunan kadın olduğunu açıkladı. 

VİRÜS YENİ BİR KITAYA DA YAYILDI

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da bir kişide corona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı.
Brezilya Hükümeti, Sao Paulo'daki hastanede İtalya'dan gelen 61 yaşındaki bir kişide corona virüsünün saptandığı aktarıldı.

İLK AŞI TEST EDİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI

Diğer taraftan, Moderna isimli bir ilaç firması bir kutu corona virüsü aşısının ABD hükümetine araştırmacılar tarafından denemesi için gönderdiğini bildirdi. ABD’de şu ana kadar enfekte olmuş 57 kişi tespit edildi.

İnsanları ve çok çeşitli hayvan türlerini enfekte edebilen RNA virüslerinden biri olan yeni tip corona virüsü (COVID-19)’un genom dizilimi 3 ay önce keşfedilmişti. Açıklamanın ardından biyoteknoloji şirketinin hisseleri yükselirken, gönderilen aşı kitiinin ABD Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Departmanı araştırmacıları tarafından kademeli olarak test edileceği belirtildi.

Aşı, virüsün yüzeyindeki proteini, insan hücrelerini istila etmesine ve enfekte etmesine izin vermeyecek şekilde hedeflemek için tasarlandığı açıklandı.

"18 AYI BULABİLİR"

Daily Mail gazetesine açıklamA yapan bir yetkili, aşının çok hızlı bir şekilde geliştirildiğini, insan kullanımı için güvenli olmasına rağmen, ilk enjeksiyonun yapılabilmesinin 18 ayı bulubileceğini aktardı.

ABD hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, virüsle mücadele etmek için 2.5 milyar dolarlık bütçe ayırma kararı aldığını bildrmiş ,bu bütçenin 1 milyar doları hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesinde kullanılacağını açıklamıştı.

AVUSTURYA VE CEZAYİR'DE İLK VAKALAR

Avusturya'nın İtalya sınırındaki Tirol eyaletinde, iki İtalyan vatandaşında yapılan testlerde yeni tip corona virüsü  tespit edildi.

Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Buziyd, bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye geldiğini kaydetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Ülkedeki Covid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491'e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108'e geriledi.

Bununla birlikte toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 717'ye, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 64'e ulaştı.

Covid-19'dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745'e çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong'da 85'e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

İTALYA'DA 12 ÖLÜ 323 HASTA

İtalya’da yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Corona virüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.

İtalya genelinde corona virüsü vaka sayısı da 357'ye yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başlandığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Covid-19'a rastlandı. 

ALMANYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ile Baden Württemberg eyaletlerinde tespit edilen corona virüsü vakalarıyla ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Federal Sağlık Bakanlığı, testleri pozitif çıkanların yanı sıra şüpheli vakaların da arttığı Covid-19 nedeniyle ülkede henüz ölüm vakasının olmadığını açıkladı.

Yeni tip corona virüsü görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore bin 146, Japonya 861, İtalya 323, İran 95, Singapur 91, ABD 57, Tayland 40, Avustralya 23, Bahreyn 23, Malezya 22, Almanya 17, Vietnam 16, Fransa 14, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Kanada 11, Kuveyt 9, İspanya 6, Irak 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İsrail 2, Umman 2, Avusturya 2, Hırvatistan 1, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, İsviçre 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan 1."

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı ülkede görülen corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu. 

Bakanlık 44 kişide daha corona virüsünün tespit edildiğini aktardı. 

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