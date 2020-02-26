Corona virüsü Yunanistan'a sıçradı (Corona virüsünde son durum)

İLK AŞI TEST EDİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI

Diğer taraftan, Moderna isimli bir ilaç firması bir kutu corona virüsü aşısının ABD hükümetine araştırmacılar tarafından denemesi için gönderdiğini bildirdi. ABD’de şu ana kadar enfekte olmuş 57 kişi tespit edildi.