Corona virüsün ağır vurduğu Brezilya'dan DSÖ'ye suçlama

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını Latin Amerika ülkelerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Brezilya'da son 24 saatte binden fazla insan yaşamını yitirirken, Meksika'da da virüs nedeniyle ölü sayısı 625 oldu. Corona virüs salgınını hafife almakla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı ise, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı. DSÖ'yü "ideolojik taraf" olmakla suçlayan Bolsonaro ülkesinin bu organizasyondan çekilebileceğini duyurdu. Hastane temel atma töreni yapan Bolsonaro taraftarlarıyla şov yaptı.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 06.06.2020 - 11:39

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1026 artarak 35 bin 47'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 31 bin 65 artışla 646 bini geçti.

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Brezilya'da her gün binden fazla insan corona virüs nedeniyle yaşamını yitirirken Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ise Dünya Sağlık Örgütü'nü hedef aldı. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, DSÖ'yü "ideolojik taraf" olmakla suçladı ve ülkesinin bu organizasyondan çekilebileceğini açıkladı.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerinin de toplandığı resmi devlet başkanlığı konutu Alvorada Sarayı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, halkın Brezilya'da olup bitenle ilgili ülke dışından görüş almaya ihtiyacı olmadığını belirterek, "ABD, DSÖ'den çekildi, biz de üzerinde çalışıyoruz. Ya DSÖ ideolojik taraf olmadan çalışır ya da biz de bu organizasyondan çekiliriz" ifadesini kullandı.

TRUMP DSÖ İLE İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayının sonunda, Çin'in DSÖ üzerinde hakimiyet kurduğunu belirtmiş ve organizasyonun ABD'nin "esaslı reform" talebini yerine getirmediğini gerekçe göstererek, ülkesinin DSÖ ile ilişkisini kestiğini duyurmuştu.

Dünya da ABD'den sonra en çok vakanın görüldüğü Brezilya, Latin Amerika'da salgınının merkez üssü haline gelmesine rağmen virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, salgına karşı yeterli önlem almadığı için eleştirilmiş ve salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede bir ayda 2 sağlık bakanı değişmişti.

MEKSİKA'DA 625 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 625 artarak 13 bin 170'e yükseldi. Ülkede Covid-19 vakası sayısı da 4 bin 346 artışla 110 bin 26'ya ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

PERU'DA 24 SAATTE 131 KİŞİ ÖLDÜ Latin Amerika ülkelerinden Peru'da da, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 162'ye yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 202 artarak 187 bin 400'e çıktı. Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 79 bin 214 oldu. Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

EKVADOR VE KOLOMBİYA'DA ÖLÜMLER ARTIYOR Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 3 bin 534'e, Kolombiya'da ise 1145'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 534'e, vaka sayısı ise 609 artarak 41 bin 575'e ulaştı.

KOLOMBİYA'DA ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 1145 oldu. Ülkedeki vaka sayısı ise 1515 artarak 36 bin 635'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 13 bin 638 oldu.

KANADA'DA ÖLENLERİN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI Kanada’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 193 artarak 7 bin 751'e ulaştı. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgını ile ilgili verilerini güncelledi.

Buna göre, son 48 saatte Covid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 193 artarak 7 bin 751’e, toplam vaka sayısı da 381 artarak 94 bin 328’e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 824 bin 857 kişiye Covid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 52 bin 545 olduğunu açıkladı.