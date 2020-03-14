Corona virüsün değiştirdiği Yunanistan

Mart'ta Yunanistan... Sıcaklıkların 20 derecelere ulaştığı, çiçeklerin ağaçları yavaş yavaş süslemeye başladığı ve hatta neredeyse tüm sokakların turunç ağaçlarının yeni açan çiçeklerinden gelen o mis gibi kokuya büründüğü, meydanların soğuk kahve içenlerle dolduğu, sahillerin kalamar, ahtapot dolu masalarla bezendiği, uzun sohbetlerde yaz tatili planlarının yapıldığı Mart ayı 2020 yılında bambaşka bir şekil aldı. Bu güzel tablonun yerini, kapalı kafeterya ve lokantalar, corona virüsünün konu edildiği endişeli sohbetler aldı. İşte NTV Atina Temsilcisi Derya Özcan'ın Yunanistan izlenimleri...

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ntv.com.tr 14.03.2020 - 19:55

İLK VAKA 26 ŞUBAT'TA GÖRÜLDÜ Yunanistan, İtalya'ya seyahat eden 38 yaşında bir kadında virüsün saptanması ile virüsle ilk kez 26 Şubat'ta tanıştı. Virüsün saptanmasının hemen ardından her yıl tüm Yunanistan'ın merakla beklediği on binlerce kişinin sokaklarda eğlendiği karnaval etkinlikleri iptal edildi.

Karnaval için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan işletmeler büyük maddi zarara uğradı. Patra Limanı'ndan İtalya'ya gemi seferlerinin olması nedeniyle Patra Yunan halkının uzak durmayı tercih ettiği kentlerin başında geldi.

Bölgeye yönelik geziler iptal edildi. Otellerdeki ciro %95 oranında azaldı. Turizm sektöründe işten çıkarmalar başladı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDIĞI İÇİN GİTTİĞİ GEZİ ÖLÜMÜNE YOL AÇTI İlk vakanın tespit edilmesinden sadece 18 gün sonra corona virüsü taşıyan hasta sayısı 190'u buldu. Hayatını bu virüs nedeniyle kaybeden kişi sayısı ise şimdilik üç. Virüsün Yunanistan'daki ilk kurbanı, 7 Mart'ta hayatını kaybeden 66 yaşındaki emekli öğretmen geçen yıl kalp ameliyatı olmuş, ameliyatı sağ salim atlatırsa kendine Ortodokslar için kutsal olan İsrail'deki mekanları ziyaret sözü vermişti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kazandığı için yerine getirdiği adağı, bu gezide corona virüsü kaptığı için hayatına mal oldu. 54 kişilik grupla gittiği geziye katılan bir çok kişi de virüs nedeniyle karantina altına alındı. Virüsün Yunanistan'daki üçüncü kurbanı da aynı geziye katılan 67 yaşında bir Yunandı.

VİRÜSLE MÜCADELE İÇİN TEDBİRLER ART ARDA GELDİ Her yıl umut ve sevinci taşıyan bahar bu kez dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Yunanistan'a da hastalık ve endişeyi taşıdı. Önce salı günü çıkan bir kararla tüm eğitim kurumlarında eğitime iki hafta ara verildi ardından diğer önlemler geldi.

Ehliyet sınavları ertelendi. Konser, konferans gibi kalabalık etkinlikler iptal edildi. Sinema, tiyatro, eğlence ve kültür merkezleri kapatıldı. Devlet vatandaşlara kalabalık alanlara gitmeyip evde oturmaları, mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamaları için uyarıda bulundu.

Ekonomik kriz nedeniyle personel alımını yıllardır kısıtlayan Sağlık Bakanlığı doktor ve hemşirelere çağrıda bulundu. "2 yıllık sözleşme yapalım, gelin kamuda çalışın, bu mücadeleyi birlikte verelim" dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü ise ülkeye yayılan corona tehdidinin ardından, derme çatma baraka ve çadırlarda yaşayan göçmenlerin durumuna dikkat çekti ve özellikle adalardaki kampların acilen boşaltılması için uyarıda bulundu. Duruşmalar ertelendi. İltica Başvuru Merkezinin çalışmaları 10 Nisan'a kadar durduruldu.

YUNANİSTAN'IN İLK KADIN CUMHURBAŞKANININ YEMİN TÖRENİNDE CORONA GÖLGESİ 13 Mart'ta Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakelaropulu'nun yeni görevi için yemin töreni vardı. Ancak halka durumun ciddiyetine dair mesaj vermek adına 1.000 olarak öngörülen davetli sayısı 170 ile sınırlandırıldı. Tören öncesinde görevlilerin eldivenler ve antiseptik jellerle göründüğü kareler dikkat çekerken, tebrikler tokalaşmadan yapıldı.

"EVDE OTURUYORUZ" Sağlık Bakanlığının öncülüğünde sosyal medyada "evde oturuyoruz" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Ancak okulların tatil olmasını fırsat bilen gençlerin kafeteryalarda, meydanlarda birlikte vakit geçirdiği anlaşılınca cuma akşamı hükümet yeni tedbir paketini açıkladı.

KAFETERYA VE LOKANTALAR DA KAPANDI Buna göre; tüm alış veriş merkezleri, kafeterya, bar, lokanta, eğlence merkezi, sinema, tiyatro, kütüphane, müze, arkeolojik alan, şans oyunu merkezleri, tüm spor tesisleri, lunaparklar, kuaförler, güzellik salonları kapatıldı.

Ancak, market, banka, eczane, oturma alanı olmayan pastaneler, paket servis yapan yiyecek içecek dükkanlarının açık kalmasına izin verildi.

ARNAVUTLUK KAPILARI KAPATTI Arnavutluk ise 14 Mart sabahından itibaren Yunanistan'a hem havayolu hem de karayolu ile giriş çıkışları yasakladı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ PETSAS'IN EŞİNDE DE VİRÜS TESPİT EDİLDİ Corona vakası sayısının hızla arttığı Yunanistan'da Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas da eşinde corona virüsü saptandığını açıkladı.

Eşinin, ailenin diğer bireylerinden ayrı durduğunu söyleyen Sözcü, bir süre evde kalacaklarını, kendisinin ise görevini telefon ve internet aracılığı ile yapmaya devam edeceğini duyurdu.

Yeniden doğuşun simgesi baharı kutlamalar ve çeşitli etkinliklerle kucaklamaya alışkın Yunanistan bu kez baharı evden çıkmayıp ölümcül virüsle mücadele vererek karşılıyor.