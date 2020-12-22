Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor?

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüs (Covid-19) varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı. İngiltere’den yapılan yapılan uçuşlar İspanya,Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 30’u aşkın ülke tarafından askıya alındı. Gıda ve diğer malzemelerle yüklü TIR’ların iki ülke arasındaki sınırda kuyruk oluşturduğu Fransa ise İngiltere ile olan sınırını kamyon ve feribotları da kapsayacak şekilde 48 saat süreyle kapattı.

Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor? - 1

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, mutasyona uğrayan  corona virüs varyantının bulaşmasını engellemek için İngiltere’den yapılan seyahatlere yasaklar ve kısıtlamalar getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor? - 2

İngiltere’de ortaya keşfedilen “VUI - 202012/01” adlı varyant, ülkedeki yetkilileri Londra ve İngiltere'nin güneydoğusunda 4. seviye bir tecrit uygulamaya ve yeni yıl tatili dönemi boyunca tüm İngiltere için kısıtlamaları sıkılaştırmaya yöneltti. Kısıtlamalar nedeniyle panik olan halk ise ülkedeki marketlere koştu. 

Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor? - 3

İNGİLİZLER RAFLARI BOŞALTTI

Kısa bir süre sonra, Avrupa Birliği'nin (AB) sınırlarını kapatması ve alınan sıkı karantina önlemleri nedeniyle kendilerine yetrli gıda ve ihtiyaç malzemesi stoğu edinmek isteyen İngilizlerin  rafları boşalttığı görüldü.

Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor? - 4

30'DAN FAZLA ÜLKE YASAK GETİRDİ

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açtı.

Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamanında görüldüğü belirlendi. Daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler, art arda önlem alarak İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı.

Ardından Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu'daki bir düzineden fazla ülke İngiltere'den seyahatleri kısıtladı ve mutant virüsün tespit edildiği farklı ülkelere de benzer yasaklar uygulamaya girdi. 

Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor? - 5

6 ÜLKEYE SIÇRADI

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bildirdiğine göre VUI - 202012/01 şimdiye kadar İngiltere dışında,  İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avustralya ve İskoçya'da tespit edildi.

Bununla brilikte İngiltere, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), İngiliz yolcuların Avrupa'nın büyük bir kısmından ve dünyanın diğer bölgelerinden gelmesini engelleyen yeni kısıtlamaların neden olduğu seyahat kesintilerinden etkilenen vatandaşlarına yardımcı olmak için çalıştığını aktardı. 

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Amiral Brett Giroir ise  CNN'e verdiği demeçte, yeni corona virüs varyantı nedeniyle İngiltere’ye veya İngiltere'den yapılan seyahatlere kısıtlama planlamadıklarını  belirterek, durumu değerlendiklerini söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden yapılan açıklamada “CDC, yeni varyantı  ve  uluslararası seyahatle ilgili sonuçlarını yakından ve aktif bir şekilde değerlendiriyor" denildi. 

Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor? - 6

İŞTE İNGİLTERE'DEN UÇUŞLARI DURDURAN TÜM ÜLKELERİN LİSTESİ

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi. Koca, ayrıca İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını açıkladı.

Arjantin

Arjantin Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları tarafından yayınlanan ortak bir açıklamada İngiltere’den gelen uçuşların bir süreliğine durdurulduğu belirtildi. 

Belçika

Başbakan Alexander De Croo, Belçika'nın orada ortaya çıkan yeni  corona virüs varyantı nedeniyle İngiltere’den gelen yolcuları kabul etmeyeceğini söyledi.

Bulgaristan

Başbakan Boyko Borisov, yeni versiyona yanıt olarak Kabine üyeleriyle bir çalışma toplantısı düzenledi ve bu süre zarfında Bulgaristan ile İngiltere arasındaki hava yolculuğunun 31 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak askıya alınmasına karar verildi.

Kanada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından pazar günü atılan tweette “Kanadalıları korumak için İngiltere’den gelen ticari uçuların 72 saat boyunca durdurulacağı” belirtildi.  

Şili

Şili hükümeti, İngiltere'ye ve İngiltere'den gelen tüm uçuşların Salı gününden itibaren askıya alınacağını ve son 14 gün içinde İngiltere’de bulunan yolcuların kendi kendilerini karantinaya almaları gerektiğini duyurdu.

Kolombiya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Kolombiya ile İngiltere arasındaki tüm uçuşların Pazartesi gününden itibaren askıya alındığını duyurdu. Duque gazetecilere verdiği demeçte, son 14 gün içinde İngiltere’de bulunanların Kolombiya'ya girdikten sonra kendi kendilerini karantinaya almaları gerekeceğini söyledi.

Çek Cumhuriyeti


Çek hükümeti, İngiltere’deki corona virüsün yeni varyantına tepki olarak düni saat 6: 00'dan itibaren İngiltere'den uçuşları durdurdu.

Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor? - 7

Fransa
Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere’den ülkeye yapılan tüm seyahatlere 48 saatlik bir yasak getirdiğini duyurdu. Fransa'nın İngiltere'yle olan sınırını kapatma kararının ardından, Kent şehrinde yer alan Dover Limanı'na bağlanan otoyollarda TIR kuyrukları oluşmaya başladı.

Almanya

Alman hükümeti, yeni corona virüs varyantı nedeniyle İngiltere ve Güney Afrika'ya gidiş-dönüş seyahatlerini kısıtladı. 

Hong Kong

Gıda ve Sağlık Bakanı Sophia Chan, Hong Kong'un son 14 gün içinde iki saatten fazla İngiltere’de kalan tüm yolcuları yasaklayacağını söyledi.

Hindistan

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, Hindistan ile İngiltere  arasındaki uçuşların 2020 sonuna kadar askıya alındığını söyledi. 22 Aralık'tan önce İngiltere'den Hindistan'a gelen yolcuların ise zorunlu bir RT-PCR testine girmeleri gerekiyor.

Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor? - 8

Ürdün

Ürdün Hükümeti Sözcüsü ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Ali Al-Ayed'in, 3 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibaren İngilgiltere’den gelen  tüm doğrudan ve dolaylı (transit) yolcu uçuşlarını askıya alavcaklarını açıkladı.

Kuveyt

Kuveyt, İngiltere'den gelen uçuşları Pazartesi gününden itibaren askıya aldı.

Letonya

Letonya Ulaştırma Bakanlığı, Letonya'nın 21 Aralık - 1 Ocak tarihleri ​​arasında İngiltere'ye ve İngiltere'den seyahatleri askıya aldığını duyurdu.

İran
İran İngiltere'ye ve İngiltere'den gelen uçuşların iki hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

İsrail

İsrail hükümeti İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan uçuşları yasakladı.

İtalya

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın İngiltere'de tespit edilen yeni corona virüs varyantı nedeniyle ngiltere ile arasındaki  arasındaki uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor? - 9

Litvanya

Litvanya Başbakanı Ingrida Šimonytė tarafından paylaşılan bir tweette İngiltere’den ülkeye yapılan tüm uçulşarın askıya alınacağı belirtildi. 

Lüksemburg

Lüksemburg hükümeti, İngiltere'den uçuşları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.


Fas

Fas Devlet Haber Ajansı'nın (MAP) bildirdiğine göre, ülke 20 Aralık Pazar gecesinden itibaren İngiltere ile yapılan tüm uçuşları askıya aldı.

Hollanda

Hollanda hükümeti,  İngiltere’den gelen  tüm yolcu uçuşlarını yasaklayacağını açıkladı.

Umman

Umman devlet haber ajansı, İngiltere tarafından bildirilen yeni corona virüs varyantını izlemek için 22 Aralık Salı gününden itibaren hava, deniz ve kara sınırlarını bir hafta süreyle kapatacağını duyurdu. 


Pakistan

Pakistan Havacılık Bakanlığı, 23-30 Aralık tarihleri arasında İngiltere’den yapılan doğrudan veya transit yolculukları  askıya alacağını bildirdi.

Peru

Peru Cumhurbaşkanı Francisco Sagasti, önleyici tedbir olarak Avrupa'dan gelen uçuşların iki haftalığına yasaklandığını duyurdu. Ayrıca, son iki haftadır İngiltere'de bulunan yabancıların Peru'ya girişi de yasaklandı.

İrlanda Cumhuriyeti

Hükümet, dün itibariyle 48 saatliğine  İngiltere'den gelen uçuşları yasakladığını duyurdu.

Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor? - 10

İsviçre
İsviçre, İngiltere veya Güney Afrika'dan gelen yabancılar için genel bir giriş yasağının yanı sıra İngiltere’de daha bulaşıcı bir corona virüs türünün keşfedilmesinin ardından geriye dönük bir karantina emri çıkardı.

Tunus

Ülkenin Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı, Tunus'un yeni bir corona virüs varyantının ortaya çıkmasının ardından İngiltere, Avustralya ve Güney Afrika'ya çift yönlü uçuşları askıya aldığını duyurdu. Aynı zamanda, bu ülkelerde yakın zamanda ikamet eden veya bulunan yolcuların Tunus'a girişlerine izin verilmeyeceği belirtildi.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, askıya alma işleminin dün yürürlüğe gireceği ve bir sonraki duyuruya kadar süreceği belirtildi.

Danimarka

Danimarka, 23 Aralık’a kadar İngiltere'den hava yolculuğunu geçici olarak yasakladı. Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht, Danimarka'nın ülke çapında yaygın enfeksiyon nedeniyle "çok ciddi bir durumda" olduğunu söyledi. 

El Salvador

El Salvador, İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen kimsenin ülkeye giriş yapamayacağını açıkladı.

Estonya

Estonya hükümeti, Pazar günü Estonya ile İngiltere arasındaki hava trafiğinin yıl sonuna askıya alındığını duyurdu.

Rusya
Devlet haber ajansı RIA Novosti, Rusya'nın corona virüs müdahale karargahına atıfta bulunarak, Rusya'nın 22 Aralık'ta Moskova saatine göre gece yarısından itibaren İngiltere'ye ve İngiltere'den uçuşları bir hafta süreyle askıya aldığını bildirdi.

İspanya
İspanya hükümeti Portekiz ile koordineli olarak, İspanyol vatandaşları haricinde İngiltere'den gelen yolcuların girişinin  reddedeceğini duyurdu. Hükümet ayrıca Cebelitarık'taki sınır kontrollerini güçlendireceğini duyurdu.

İsveç

Dışişleri Bakanı Ann Linde tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, İsveç'in İngiltere'den seyahatleri yasakladığı belirtildi.

Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor? - 11

SINIRLAMA UYGULAYAN ÜLKELER

Ekvador

Başkan Lenin Moreno, İngiltere, Avustralya, Güney Afrika ve AB'den gelen ziyaretçilerin ülkeye varmadan 10 gün önce alınan negatif PCR testi sonuçlarını göstermeleri gerektiğini açıkladı. Ayrıca yolcuların  uluslararası havalimanlarında yapılacak bir antikor testini yaptırmaları gerekecek. 

Yunanistan

Yunanistan Sivil Koruma departmanından Pazar günü yapılan duyuruya göre, Yunanistan Pazartesi gününden itibaren İngiltere'den gelen tüm yolculara yedi günlük karantina uygulayacak.

Portekiz

Portekiz, İngiltere'den uçuşlara kısıtlamalar getirdi. Ülkenin İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, İngiltere’den yalnızca Covid-19 testi negatif çıkan Portekiz vatandaşlarının seyahat etmesine izin verilecek.

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