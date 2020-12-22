Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor?

İsviçre
İsviçre, İngiltere veya Güney Afrika'dan gelen yabancılar için genel bir giriş yasağının yanı sıra İngiltere’de daha bulaşıcı bir corona virüs türünün keşfedilmesinin ardından geriye dönük bir karantina emri çıkardı.
Tunus
Ülkenin Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı, Tunus'un yeni bir corona virüs varyantının ortaya çıkmasının ardından İngiltere, Avustralya ve Güney Afrika'ya çift yönlü uçuşları askıya aldığını duyurdu. Aynı zamanda, bu ülkelerde yakın zamanda ikamet eden veya bulunan yolcuların Tunus'a girişlerine izin verilmeyeceği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, askıya alma işleminin dün yürürlüğe gireceği ve bir sonraki duyuruya kadar süreceği belirtildi.
Danimarka
Danimarka, 23 Aralık’a kadar İngiltere'den hava yolculuğunu geçici olarak yasakladı. Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht, Danimarka'nın ülke çapında yaygın enfeksiyon nedeniyle "çok ciddi bir durumda" olduğunu söyledi.
El Salvador
El Salvador, İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen kimsenin ülkeye giriş yapamayacağını açıkladı.
Estonya
Estonya hükümeti, Pazar günü Estonya ile İngiltere arasındaki hava trafiğinin yıl sonuna askıya alındığını duyurdu.
Rusya
Devlet haber ajansı RIA Novosti, Rusya'nın corona virüs müdahale karargahına atıfta bulunarak, Rusya'nın 22 Aralık'ta Moskova saatine göre gece yarısından itibaren İngiltere'ye ve İngiltere'den uçuşları bir hafta süreyle askıya aldığını bildirdi.
İspanya
İspanya hükümeti Portekiz ile koordineli olarak, İspanyol vatandaşları haricinde İngiltere'den gelen yolcuların girişinin reddedeceğini duyurdu. Hükümet ayrıca Cebelitarık'taki sınır kontrollerini güçlendireceğini duyurdu.
İsveç
Dışişleri Bakanı Ann Linde tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, İsveç'in İngiltere'den seyahatleri yasakladığı belirtildi.