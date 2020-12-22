Corona virüsün mutasyonu nedeniyle hangi ülkeler İngiltere’ye seyahat yasağı uyguluyor?

30'DAN FAZLA ÜLKE YASAK GETİRDİ

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açtı.

Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamanında görüldüğü belirlendi. Daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler, art arda önlem alarak İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı.

Ardından Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu'daki bir düzineden fazla ülke İngiltere'den seyahatleri kısıtladı ve mutant virüsün tespit edildiği farklı ülkelere de benzer yasaklar uygulamaya girdi.