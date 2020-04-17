Corona virüsün Venedik'e etkisi uzaydan görüntülendi

Çin'in ardından corona virüs turizm yerlerini de etkisi altına aldı. Tarihinin en sessiz günlerini yaşayan İtalya'da sessizlik çevre kirliğinin azalmasını sağladı. Venedik kanalları da berraklığıyla dikkat çekerken, İtalya'nın 1 senelik değişimi havadan görüntülendi.

ntv.com.tr 17.04.2020 - 12:28 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 13:37

Tüm dünyası etkisi altına alan küresel salgından önce; her yıl yaklaşık 63 milyon turist ağırlayan İtalya'nın sokakları bomboş kaldı.

Azalan ziyaretçi sayısıyla doğru orantılı olarak çevre kirliliğinin düşmesi dünyanın en turistik noktalarından biri olan Venedik'te kanalların temizlenmesini sağladı.

Geçen yılın Nisan ayında, havadan görüntülenen İtalya, 1 yıl sonra tekrar görüntülendi.
Aradaki fark ise 2019 Nisan ayında ülkedeki Büyük Kanal ve Giudecca Kanalı'nda düzinelerce tekne olduğu görülüyor.

Ancak 2019 Nisan ayında gözle görülür derecede azalma var.

Botların kullanımın da azalmasıyla Venedik kanallarındaki yeşil çamurlu su berraklaştı. İnsan sayısının azalması ve hareketin en az seviyeye inmesi ise İtalya'nın doğasına yansıdı. 

İşte Reuters'ın objektifine yansıyan bazı Venedik fotoğrafları...

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