Corona virüsün Venedik'e etkisi uzaydan görüntülendi

ntv.com.tr 17.04.2020 - 12:28 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 13:37
Tüm dünyası etkisi altına alan küresel salgından önce; her yıl yaklaşık 63 milyon turist ağırlayan İtalya'nın sokakları bomboş kaldı.
Azalan ziyaretçi sayısıyla doğru orantılı olarak çevre kirliliğinin düşmesi dünyanın en turistik noktalarından biri olan Venedik'te kanalların temizlenmesini sağladı.
Ancak 2019 Nisan ayında gözle görülür derecede azalma var.
Botların kullanımın da azalmasıyla Venedik kanallarındaki yeşil çamurlu su berraklaştı. İnsan sayısının azalması ve hareketin en az seviyeye inmesi ise İtalya'nın doğasına yansıdı.
İşte Reuters'ın objektifine yansıyan bazı Venedik fotoğrafları...