Corona virüsün vurduğu Avrupa'da normalleşme adımları

ntv.com.tr 07.04.2020 - 13:21
İtalya artan vaka sayıları ardından İspanya ve ABD'yi de sürükledi.
Bazı ülkeler virüse karşı sıkı tedbirler alırken bazıları ise 'basit bir grip salgını' olarak nitelendirdi.
Sıkı önlem alan bazı ülkeler ise rutin hayatlarına dönemeye yönelik adım atmaya hazırlanıyorlar.
İtalya corona virüste son 2 haftanın en düşük ölüm oranı kaydedilince karantinayı sonlandırmayı planladığını duyurdu.
Kararı Sağlık Bakanı Roberto Speranza duyurdu.
9 Mart'tan bu yana 60 milyonlu İtalya’nın adeta hapishaneye dönen sıkı karantina uygulamasını yavaş yavaş hafifletilecek.
Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.
Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te Corona virüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi.
Öte yandan İsveç reddettiği önlemlerle dikkat çekiyor.
Alınan önlemlerin yeterli olduğunu savunan İsveç Başbakanı Stefan Lovfen, "Hepimiz, kendi sorumluluğumuzu taşıyabilecek bireyleriz. Yasalar çıkarıp, her şeyi yasaklamanın anlamı yok" dedi. Başbakan Lovfen tüm dünyada olduğu gibi ülkesinin de zor dönemden geçtiğini ise kabul ediyor. DETAYLI HABERE GİT