Corona virüsün vurduğu Avrupa'da normalleşme adımları

Alınan önlemlerin yeterli olduğunu savunan İsveç Başbakanı Stefan Lovfen, "Hepimiz, kendi sorumluluğumuzu taşıyabilecek bireyleriz. Yasalar çıkarıp, her şeyi yasaklamanın anlamı yok" dedi. Başbakan Lovfen tüm dünyada olduğu gibi ülkesinin de zor dönemden geçtiğini ise kabul ediyor. DETAYLI HABERE GİT