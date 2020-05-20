Corona virüsün yeni merkezi Brezilya felakete sürükleniyor (Dünya genelinde vaka 5 milyonu aştı)

Corona virüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde 5 milyonu aştı. Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle şimdiye kadar bir günde en yüksek ölüm gerçekleşti. Brezilya'da son 24 saatte bin 179 kişi yaşamını yitirdi. Corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 971'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da bir günde 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise, hala salgını küçümsemeye ve karantina uygulamalarına karşı çıkmaya devam ediyor.

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ntv.com.tr 20.05.2020 - 11:33

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede bin 179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 17 bin 971’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı.

Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumuna yükseldi.

Yeni tip corona virüs salgınında vaka sayısı hızla artarak devam eden ülkelerin başında Brezilya geliyor. Brezilya'da virüsten bir günde ölenlerin sayısı binin üzerine çıkmasına ve vaka sayısı her gün yeni bir rekor kırmasına rağmen geçtiğimiz hafta sonu Rio de Janeiro kentinde gece kulüpleri ve plajlar açıktı. Eğlenmeye gidenler sosyal mesafeye dikkat etmediği gibi maske de takmadı.

Brezilya'da halkın bu kadar rahat davranmasının nedeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun her fırsatta corona virüsle mücadeleyi küçümsemesi. Daha önce kamuya açık alanlarda maske de takmayan Bolsonaro her fırsatta sokağa çıkmaya ve karantina karşıtı mesajlar vermeye devam ediyor.

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun bu tutumu nedeniyle iki sağlık bakanı görevlerinden ayrıldı. Corona virüsle ilgili çalışma yapan bilim insanları, Brezilya'da testlerin çok sınırlı olduğunu, ülkedeki vaka ve ölüm sayısının çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulunuyor.

Brezilya'nın Manaus ve Sao Paulo kentlerinde salgından yaşamını yitirenlerin toplu mezarlara konulduğu görülüyor.

Brezilya'nın yanı sıra Latin Amerika'da corona virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Peru'da corona virüs vaka sayısı 100 bini aşarken, şimdiye kadar 3 bin kişi yaşamını yitirdi. Şili'de salgın nedeniyle vaka sayısı 50 bini geçerken, şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 500'den fazla.

DÜNYADA VAKA SAYISI 5 MİLYONU AŞTI Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyonun üzerine çıktı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 324 bin 970 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 960 bin 501 kişi de iyileşti.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 570 bin 583 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 93 bin 533 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:



"Rusya (299 bin 941), İspanya (278 bin 803), Brezilya (271 bin 885), İngiltere (248 bin 818), İtalya (226 bin 699), Fransa (180 bin 809), Almanya (177 bin 827), Türkiye (151 bin 615), İran (124 bin 603), Hindistan (106 bin 886), Peru (99 bin 483), Çin (82 bin 965), Kanada (79 bin 112), Suudi Arabistan (59 bin 854), Belçika (55 bin 791), Meksika (54 bin 346), Şili (49 bin 579), Pakistan (45 bin 898), Hollanda (44 bin 249), Katar (35 bin 606), Ekvador (34 bin 151), Belarus (31 bin 508), İsveç (30 bin 799), İsviçre (30 bin 618), Portekiz (29 bin 432), Singapur (28 bin 794), Bangladeş (25 bin 121), Birleşik Arap Emirlikleri (25 bin 63) ve İrlanda (24 bin 200) ."

BU ÜLKELERDEKİ CAN KAYIPLARI İSE ŞÖYLE: "İngiltere 35 bin 341, İtalya 32 bin 169, Fransa 28 bin 22, İspanya 27 bin 778, Brezilya 17 bin 983, Belçika 9 bin 108, Almanya 8 bin 193, İran 7 bin 119, Kanada 5 bin 912, Hollanda 5 bin 715, Meksika 5 bin 666, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 199, İsveç 3 bin 743, Hindistan 3 bin 303, Peru 2 bin 914, Ekvador 2 bin 839, Rusya 2 bin 837, İsviçre 1891, İrlanda 1561, Portekiz 1247, Pakistan 985, Şili 509, Bangladeş 370, Suudi Arabistan 329, Birleşik Arap Emirlikleri 227, Belarus 175, Singapur 22 ve Katar 15."