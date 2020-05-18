Corona virüsün yeni merkezi Latin Amerika oluyor

Corona virüs salgınının yeni merkezi Latin Amerika oluyor. Başta Brezilya olma üzere Meksika, Peru, Ekvador ve Şili'de virüsten dolayı yaşamını yitirenler toplu mezarlara gömülüyor. Dünyada virüsün en hızlı yayıldığı ülke şu anda Brezilya. Vaka sayısı 240 bini geçerken, son 24 saatte 485 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya'da ölü sayısının 100 bine çıkmasından endişe ediliyor. Virüsün hızla yayıldığı bir diğer ülke ise Meksika. Bu ülkede ölü sayısı 5 bini geçti. Peru'da da vaka sayısı 92 binin üzerinde.

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ntv.com.tr 18.05.2020 - 11:10

Brezilya'da Sınır Tanımayan Doktorlar'ın temsilcisi Ana de Lemos, "Latin Amerika corona virüs salgınının yeni merkezi olacak" uyasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, son bir haftada Brezilya'da vaka sayısı 96 bin artarken, 5 bin 500 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya'da salgından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı son bir haftada yüzde 51 artış gösterdi.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 485 kişi daha hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 24 saatte 485 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 118'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 938 artarak 241 bin 80'e ulaştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Covid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke konumunda bulunuyor.

SALGIN SÜRECİNDE İKİ SAĞLIK BAKANI İSTİFA ETTİ Corona virüs salgınını küçümseyen ve Covid-19 tedavisinde henüz onaylanmamış ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Corona virüs salgınını küçümseyen ve Covid-19 tedavisinde henüz onaylanmamış ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının göz önüne alınmasını savunan eski Sağlık Bakanı Henrique Mandetta ile anlaşamamıştı. Henrique Mandetta'yı 16 Nisan'da görevinden istifa etmiş yerine Nelson Teich sağlık bakanı olmuştu. Tecih'in sağlık bakanlığı koltuğunda kalması bir ay sürdü.

Bolsonaro'nun Covid-19 tedavilerinde uygulanması için klorokin ilacı kullanım protokolünde değişiklik yapmasını istemesine Sağlık Bakanı Teich, bunun bilimsel bir dayanağı olmadığı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Teich'in istifasında etkili olan diğer faktörün ise, Bolsonaro'nun ekonominin ön planda tutulmasına yönelik baskıları olduğu öne sürüldü.

Amerikan The Atlantic dergisine konuşan ve salgınla mücadele eden Brezilyalı bir doktor salgından ölü sayısının 100 bine çıkmasından endişe ettilerini söyledi.

MEKSİKA'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da uzun zamandır corona virüs salgınını küçümseyen ve göz ardı eden liderler arasında bulunuyor. Obrador salgın dünyada hızla yayılırken, mart ayında büyük toplantılar düzenliyor ve sokakta insanları kucaklamaktan çekinmiyordu.

Meksika Devlet Başkanı Obrador bu hafta yaptığı açıklamada, salgına karşı zafer kazandıklarını iddia etti. Ancak rakamlar Obrador'u yalanlıyor. Meksika'da vaka sayısı 49 bin 219'a ulaşırken şimdiye kadar 5 bin 500'e yakın kişi yaşamını yitirdi. Meksika'da corona virüse bağlı ölüm oranlarında da hızlı bir yükseliş yaşanıyor.

EKVADOR'DA ÖLÜLER SOKAKTA YAKILDI Güney Amerika ülkesi Ekvador'da da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölü sayısında hızlı artış yaşanıyor. Ekvador Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle 33 bin 182 vaka bulunuyor. Ölü sayısı ise 2 bin 736 kişi şimdiye kadar yaşamını yitirdi.

Nüfusu 16 milyonu aşan Ekvador, salgınla mücadele kapsamında 12 Mart'ta acil durum ilan etmiş ve bu kapsamda günün belirli saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya konulmuştu. Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno da Twitter hesabından yaptığı açıklamada acil durumun 16 Mayıs'tan itibaren 30 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ülkede Covid-19 salgınının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Guayaquil'de hastanelerin morglarının dolması ve cenaze hizmeti verilememesi nedeniyle halkın yakınlarını sokağa bıraktığı ve sokakta yaktığı görülmüştü.

PERU'DA VAKA SAYISI 92 BİNİ GEÇTİ Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısı 92 bin 273'e yükseldi. Peru'da yaşamanı yitirenleri sayısı ise 2 bin 648'e çıktı. Peru'da ilk Covid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

ŞİLİ'DE VAKA SAYISINDA ARTIŞ Bir diğer Latin Amerika ülkesi Şili’de Covid-19 vaka sayısı 43 bin 781'e yükselirken, salgın sebebiyle 450 kişi yaşamını yitirdi. Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, başkent Santiago'da salgının yükselişinin önüne geçmek için genel karantina başlatıldığını duyurmuştu.

DÜNYADA COVID-19 VAKASI 4 MİLYON 800 BİNE ULAŞTI Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 804 bin 846'ya ulaştı.

Yeni tip coronavirüs vakası en fazla ABD 'de görüldü, 1 milyon 527 bin 664 kişi Covid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (281 bin 752), İspanya (277 bin 719), İngiltere (243 bin 695), Brezilya (241 bin 80), İtalya (225 bin 435), Fransa (179 bin 569) ve Almanya (176 bin 651) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 149 bin 435'e ulaştı.



Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı: "İran (120 bin 198), Hindistan (96 bin 169), Peru (92 bin 273), Çin (82 bin 954), Kanada (77 bin 2), Belçika (55 bin 280) ve Suudi Arabistan (54 bin 752)."

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 316 bin 711 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1 milyon 858 bin 806 iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 629 bin 329 aktif enfekte vaka bulunuyor.